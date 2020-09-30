Бывший защитник Шахтера может стать президентом Рапида из Бухареста

Сейчас Разван Рац ведет переговоры об этом с собственником клуба

  • 30.09.2020 10:44
  • 1963 просмотра
  • 0 комментариев
Бывший защитник Шахтера может стать президентом Рапида из Бухареста
© Gazeta Sporturilor. Разван Рац

Бывший защитник «Шахтера» Разван Рац ведет переговоры с главным акционером бухарестского «Рапида» Виктором Ангелеску о том, чтобы стать президентом клуба. Прежний руководитель «железнодорожников» Овидиу Буркэ покинул пост, а потому ныне он вакантен.

«Мы находимся в диалоге, посмотрим, что произойдет. В этот момент мы возобновили контакты, потому как ранее несколько потеряли их. Да, шансы есть, я бы хотел начать карьеру в такой роли, быть полезным «Рапиду», но только при определенных условиях. Сейчас я обсуждаю их с Виктором Ангелеску, не думаю, что есть смысл на телевидении раскрывать детали, но есть вещи, которые нужно настроить в «Рапиде». Полагаю, что это можно сделать, но посмотрим, чем закончится наше общение», - сказал Рац, выступая в эфире одной из румынских программ на телевидении.

Ранее Разван Рац в эфире румынского телевидения рассказал, как Мирча Луческу в «Шахтере» запрещал ему приезжать на клубную базу «горняков» на Ferrari.

Напомним, в «Рапиде» Рац начинал профессиональную карьеру футболиста. За эту команду он играл с 1998 по 2003 год, после чего перебрался в «Шахтер».

Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!

Источник — Gazeta Sporturilor

(4 голоса)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Комментарии
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности