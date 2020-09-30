Бывший защитник Шахтера может стать президентом Рапида из Бухареста

Бывший защитник «Шахтера» Разван Рац ведет переговоры с главным акционером бухарестского «Рапида» Виктором Ангелеску о том, чтобы стать президентом клуба. Прежний руководитель «железнодорожников» Овидиу Буркэ покинул пост, а потому ныне он вакантен.

«Мы находимся в диалоге, посмотрим, что произойдет. В этот момент мы возобновили контакты, потому как ранее несколько потеряли их. Да, шансы есть, я бы хотел начать карьеру в такой роли, быть полезным «Рапиду», но только при определенных условиях. Сейчас я обсуждаю их с Виктором Ангелеску, не думаю, что есть смысл на телевидении раскрывать детали, но есть вещи, которые нужно настроить в «Рапиде». Полагаю, что это можно сделать, но посмотрим, чем закончится наше общение», - сказал Рац, выступая в эфире одной из румынских программ на телевидении.

Ранее Разван Рац в эфире румынского телевидения рассказал, как Мирча Луческу в «Шахтере» запрещал ему приезжать на клубную базу «горняков» на Ferrari.

Напомним, в «Рапиде» Рац начинал профессиональную карьеру футболиста. За эту команду он играл с 1998 по 2003 год, после чего перебрался в «Шахтер».