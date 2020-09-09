Никаких Ferrari! Разван Рац рассказал историю работы с Мирчей Луческу

Румынский специалист запретил земляку приезжать на тренировки на шикарном автомобиле

  • 09.09.2020 20:35
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Никаких Ferrari! Разван Рац рассказал историю работы с Мирчей Луческу
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Бывший защитник «Шахтера» Разван Рац вспомнил историю о том, как экс-наставник «горняков» Мирча Луческу запретил ему приезжать на клубную базу на своем дорогостоящем автомобиле марки Ferrari.

«Помню, как Мирча Луческу высказался относительно дорогих автомобилей и прочего. Он сказал, что такие вещи должны быть второстепенны, а самым важным для игроков должен оставаться футбол. Все остальное не должно иметь значения. Например, у меня был Ferrari, и он сказал мне, чтобы я не приезжал на нем на тренировку. Мирча отметил, что это отвлечет молодых парней от того, что им требуется делать. Я предположил, что это может их только мотивировать, но Луческу сказал, что это так не работает. Я пытался избегать Мирчи, а потому мне приходилось парковаться в другом месте», - отметил Рац.

Отметим, что еще в конце 2012 года Разван Рац рассказывал, что приобрел Ferrari, потому как это было воплощением его мечты.

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Источник — Prosport.ro

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