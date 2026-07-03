Тренер Рапида оценил уровень Динамо после победы над киевлянами
Панку считает «бело-синих» очень сильным соперником
Главный тренер бухарестского «Рапида» Даниэль Панку прокомментировал результат товарищеского матча с участием своей команды против киевского «Динамо» (3:1).
«Очень хорошая тренировка против очень сильного соперника. Причем мы играли с командой, которая значительно опережает нас по графику предсезонной подготовки: мы только в начале этого пути, а «Динамо» уже на следующей неделе сыграет с «Университатей» из Клужа в квалификации Лиги Европы.
Для нас этот матч дал много положительных моментов: команда с первого же дня стремится доказать, что она достойна и способна достичь большего, чем было достигнуто ранее», — заявил специалист.
«Динамо» сыграет с румынской «Университатей» из Клужа в первом квалификационном раунде Лиги Европы. Матчи пройдут 9 и 16 июля.
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