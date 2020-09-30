Шаг вверх. Киевское Динамо обогнало ЦСКА и Валенсию в клубном рейтинге УЕФА

После очередного игрового дня еврокубков небольшие изменения претерпел клубный рейтинг УЕФА.
Киевское «Динамо» взяло дополнительный балл за счет выхода в групповой раунд ЛЧ, за счет чего обогнало московский ЦСКА и испанскую «Валенсию» в клубном рейтинге УЕФА.
«Шахтер» входит в топ-15 в Европе (69 очков). «Динамо» – на 31-й позиции (41 очко).
Благодаря высокому рейтингу «Шахтер» будет сеяным со 2-й корзины в групповом раунде Лиги чемпионов. Киевское «Динамо» попало в 3-ю корзину посева.
Командам-участницам группового раунда Лиги чемпионов начислено по 4 очка. Тем, кто гарантировал место в группе Лиги Европы, добавлено по 3 балла.
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Клубный рейтинг УЕФА 2021 (используется для посева команд в еврокубках)
Источник данных: Bert Kassies
Николай Степанюк, Sport.ua
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