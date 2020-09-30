Таблица коэффициентов. Одним махом обогнали и Шотландию, и Турцию

После ответных матчей 4-го раунда квалификации Лиги чемпионов Sport.ua изучает обновленную таблицу коэффициентов УЕФА.

Киевское «Динамо» за вторник в результате уверенной домашней победы над «Гентом» (3:0) набрало 5 очков – за победу 1 пункт (так как достижения в квалификации делятся на 2), плюс 4 бонусных очка засчитано за выход в групповой раунд Лиги чемпионов. Всего у киевлян теперь 7.5 балла в копилку страны.

Суммарно у Украины 14 очков в евросезоне (7.5 от «Динамо», 4 бонусных от «Шахтера», 2 от «Колоса», 0.5 от «Десны»), что при делении на 5 команд-участниц дает 2.800 балла. Украина теперь 8-я, если учитывать только текущий сезон.

Благодаря удачной квалификации «Динамо», Украина в 5-летнем рейтинге УЕФА вышла на 11-е место, обогнав одним махом и Шотландию, и Турцию.

Кроме того, был переигран один из ближайших конкурентов, и у Бельгии в Лиге чемпионов теперь остался только «Брюгге». От Австрии отставание составляет чуть больше одного балла (1.025), что можно отыграть осенью за счет удачного выступления трех клубов.

Клубы, оставшиеся в еврокубках (борьба за 8–13 места)

8. Бельгия. ЛЧ (1): Брюгге. ЛЕ (4): Гент, Антверпен, Стандард [Q4], Шарлеруа [Q4].

ЛЧ (1): Брюгге. ЛЕ (4): Гент, Антверпен, Стандард [Q4], Шарлеруа [Q4]. 9. Нидерланды. ЛЧ (1): Аякс. ЛЕ (3): АЗ Алкмаар, Фейеноорд, ПСВ [Q4].

ЛЧ (1): Аякс. ЛЕ (3): АЗ Алкмаар, Фейеноорд, ПСВ [Q4]. 10. Австрия. ЛЧ (1): Ред Булл Зальцбург [Q4]. ЛЕ: Вольфсберг, Рапид, ЛАСК [Q4].

ЛЧ (1): Ред Булл Зальцбург [Q4]. ЛЕ: Вольфсберг, Рапид, ЛАСК [Q4]. 11. Украина. ЛЧ (2): Шахтер и Динамо. ЛЕ (1): Заря.

ЛЧ (2): Шахтер и Динамо. ЛЕ (1): Заря. 12. Турция. ЛЧ (1): Истанбул Бешакшехир. ЛЕ (2): Сивасспор, Галатасарай [Q4].

ЛЧ (1): Истанбул Бешакшехир. ЛЕ (2): Сивасспор, Галатасарай [Q4]. 13. Шотландия. ЛЧ (0). ЛЕ (2): Селтик [Q4], Рейнджерс [Q4].

Таблица коэффициентов УЕФА 2021 (влияет на распределение путевок в сезоне 2022/23)

Распределение мест в Лиге чемпионов (в сезонах 2021/22, 2022/23, 2023/24)

Источник данных: Bert Kassies