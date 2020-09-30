Таблица коэффициентов. Одним махом обогнали и Шотландию, и Турцию

Киевское «Динамо» принесло 5 очков в копилку за счет победы над «Гентом»

  • 30.09.2020 07:15
  • 17216 просмотров
  • 8 комментариев
Таблица коэффициентов. Одним махом обогнали и Шотландию, и Турцию
© ФК Динамо Киев

После ответных матчей 4-го раунда квалификации Лиги чемпионов Sport.ua изучает обновленную таблицу коэффициентов УЕФА.

Киевское «Динамо» за вторник в результате уверенной домашней победы над «Гентом» (3:0) набрало 5 очков – за победу 1 пункт (так как достижения в квалификации делятся на 2), плюс 4 бонусных очка засчитано за выход в групповой раунд Лиги чемпионов. Всего у киевлян теперь 7.5 балла в копилку страны.

Суммарно у Украины 14 очков в евросезоне (7.5 от «Динамо», 4 бонусных от «Шахтера», 2 от «Колоса», 0.5 от «Десны»), что при делении на 5 команд-участниц дает 2.800 балла. Украина теперь 8-я, если учитывать только текущий сезон.

Благодаря удачной квалификации «Динамо», Украина в 5-летнем рейтинге УЕФА вышла на 11-е место, обогнав одним махом и Шотландию, и Турцию.

Кроме того, был переигран один из ближайших конкурентов, и у Бельгии в Лиге чемпионов теперь остался только «Брюгге». От Австрии отставание составляет чуть больше одного балла (1.025), что можно отыграть осенью за счет удачного выступления трех клубов.

Клубы, оставшиеся в еврокубках (борьба за 8–13 места)

  • 8. Бельгия. ЛЧ (1): Брюгге. ЛЕ (4): Гент, Антверпен, Стандард [Q4], Шарлеруа [Q4].
  • 9. Нидерланды. ЛЧ (1): Аякс. ЛЕ (3): АЗ Алкмаар, Фейеноорд, ПСВ [Q4].
  • 10. Австрия. ЛЧ (1): Ред Булл Зальцбург [Q4]. ЛЕ: Вольфсберг, Рапид, ЛАСК [Q4].
  • 11. Украина. ЛЧ (2): Шахтер и Динамо. ЛЕ (1): Заря.
  • 12. Турция. ЛЧ (1): Истанбул Бешакшехир. ЛЕ (2): Сивасспор, Галатасарай [Q4].
  • 13. Шотландия. ЛЧ (0). ЛЕ (2): Селтик [Q4], Рейнджерс [Q4].

Таблица коэффициентов УЕФА 2021 (влияет на распределение путевок в сезоне 2022/23)

Распределение мест в Лиге чемпионов (в сезонах 2021/22, 2022/23, 2023/24)

Источник данных: Bert Kassies

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Николай Степанюк, Sport.ua

(28 голосов)

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Комментарии
    Николай Власов
    online
      Николай Власов, 30.09.2020 08:34
    0
    ВОТ МЫ И ОБОШЛИ ШАТЛАНДИЮ И ТУРЦИЮ Я ТАК И ДУМАЛ ЧТО ТАК БУДЕТ А УЖЭ НЕКОТОРЫЕ КОММЕНТАТОРЫ ПЕРЕЖИВАЛИ ЧТО НАС ОБГОНИТ ШАТЛАНДИЯ, ТЕПЕРЬ ГЛАВНОЕ КОНСЕТРАЦИЯ В ИГРАХ В ГРУППАХ ЛЧ И ЛЕ И УДАЧНАЯ ЖЕРЕБЬЁВКА УДАЧИ НАШИМ КОМАНДАМ
    Ссылка
    Леонід Леонідович
      Леонід Леонідович, 30.09.2020 08:33
    0
    ДК щас слабое так что рассчитывать на набор очей в группе Я бы не стал, Шахта тоже не в лучшей форме, будет тяжело не то слово...
    Ссылка
    Surkisbravo!
    online
      Surkisbravo!, 30.09.2020 08:01
    0
    Обнадіює. От тільки як у групах у наших складеться? Потрібне вдале жеребкування, щоб були не надто складні суперники. Але і не надто слабкі, бо це розслабляє (як Динамо минулого сезону).
    Ссылка
    euro2012_za_2012euro
    online
      euro2012_za_2012euro, 30.09.2020 07:58
    +1
    Sentinel, 30.09.2020 07:23
    С точки зрения ЛЧ нас в принципе устроит любое место до 15 включительно. Отборы полезно проходить, отрезвляет.
    Если отбросить сезон 2016/2017, то на начало следующего сезона пока имеем:
    1 Испания 60,917
    2 Англия 58,855
    3 Германия 46,499
    4 Италия 44,534
    5 Франция 36,165
    6 Португалия 32,566
    ______________
    7 Россия 24,515
    8-9 Австрия и Шотландия по 23,75
    10 Украина 23,6
    11 Нидерланды 22,8
    12 Кипр 21,375
    13 Сербия 21
    14 Бельгия 20
    15 Турция 19,1
    16 Дания 17,5
    17 Греция 17,3
    Так что пусть Бельгия и Турция отрезвляются в борьбе за 13-15 места.
    А мы можем , в перспективе, помечтать и о 7 месте.
    Ссылка
    euro2012_za_2012euro
    online
      euro2012_za_2012euro, 30.09.2020 07:35
    +4
    Sentinel, 30.09.2020 07:23
    С точки зрения ЛЧ нас в принципе устроит любое место до 15 включительно. Отборы полезно проходить, отрезвляет.
    Так то если проходить...
    Ссылка
    edu209
      edu209, 30.09.2020 07:28
    +6
    Нормально идем, но дальше будет тяжелее набирать очки.
    Ссылка
    euro2012_za_2012euro
    online
      euro2012_za_2012euro, 30.09.2020 07:28
    +4
    Есть ещё плюшки в Q4 ЛЕ.
    В виде гарантированного вылета конкурентов из
    Рейнджерс-Галатасарай. Так как шотландцев я не воспринимаю как конкурентов, то поболею за Рейнджерс.
    Кельтам ещё придется попотеть в матче Сараево -Селтик.
    Есть хорошие шансы проиграть австрийцам в матче Спортинг-ЛАСК.
    Надо настраиваться на серьезную борьбу с Австрией, а остальные и так отпадут...
    Ссылка
    Sentinel
    online
      Sentinel, 30.09.2020 07:23
    +3
    С точки зрения ЛЧ нас в принципе устроит любое место до 15 включительно. Отборы полезно проходить, отрезвляет.
    Ссылка
    edu209
      edu209, 30.09.2020 07:28
    +6
    Нормально идем, но дальше будет тяжелее набирать очки.
    Ссылка
    euro2012_za_2012euro
    online
      euro2012_za_2012euro, 30.09.2020 07:35
    +4
    Sentinel, 30.09.2020 07:23
    С точки зрения ЛЧ нас в принципе устроит любое место до 15 включительно. Отборы полезно проходить, отрезвляет.
    Так то если проходить...
    Ссылка
    euro2012_za_2012euro
    online
      euro2012_za_2012euro, 30.09.2020 07:28
    +4
    Есть ещё плюшки в Q4 ЛЕ.
    В виде гарантированного вылета конкурентов из
    Рейнджерс-Галатасарай. Так как шотландцев я не воспринимаю как конкурентов, то поболею за Рейнджерс.
    Кельтам ещё придется попотеть в матче Сараево -Селтик.
    Есть хорошие шансы проиграть австрийцам в матче Спортинг-ЛАСК.
    Надо настраиваться на серьезную борьбу с Австрией, а остальные и так отпадут...
    Ссылка
    Sentinel
    online
      Sentinel, 30.09.2020 07:23
    +3
    С точки зрения ЛЧ нас в принципе устроит любое место до 15 включительно. Отборы полезно проходить, отрезвляет.
    Ссылка
    euro2012_za_2012euro
    online
      euro2012_za_2012euro, 30.09.2020 07:58
    +1
    Sentinel, 30.09.2020 07:23
    С точки зрения ЛЧ нас в принципе устроит любое место до 15 включительно. Отборы полезно проходить, отрезвляет.
    Если отбросить сезон 2016/2017, то на начало следующего сезона пока имеем:
    1 Испания 60,917
    2 Англия 58,855
    3 Германия 46,499
    4 Италия 44,534
    5 Франция 36,165
    6 Португалия 32,566
    ______________
    7 Россия 24,515
    8-9 Австрия и Шотландия по 23,75
    10 Украина 23,6
    11 Нидерланды 22,8
    12 Кипр 21,375
    13 Сербия 21
    14 Бельгия 20
    15 Турция 19,1
    16 Дания 17,5
    17 Греция 17,3
    Так что пусть Бельгия и Турция отрезвляются в борьбе за 13-15 места.
    А мы можем , в перспективе, помечтать и о 7 месте.
    Ссылка
    Николай Власов
    online
      Николай Власов, 30.09.2020 08:34
    0
    ВОТ МЫ И ОБОШЛИ ШАТЛАНДИЮ И ТУРЦИЮ Я ТАК И ДУМАЛ ЧТО ТАК БУДЕТ А УЖЭ НЕКОТОРЫЕ КОММЕНТАТОРЫ ПЕРЕЖИВАЛИ ЧТО НАС ОБГОНИТ ШАТЛАНДИЯ, ТЕПЕРЬ ГЛАВНОЕ КОНСЕТРАЦИЯ В ИГРАХ В ГРУППАХ ЛЧ И ЛЕ И УДАЧНАЯ ЖЕРЕБЬЁВКА УДАЧИ НАШИМ КОМАНДАМ
    Ссылка
    Леонід Леонідович
      Леонід Леонідович, 30.09.2020 08:33
    0
    ДК щас слабое так что рассчитывать на набор очей в группе Я бы не стал, Шахта тоже не в лучшей форме, будет тяжело не то слово...
    Ссылка
    Surkisbravo!
    online
      Surkisbravo!, 30.09.2020 08:01
    0
    Обнадіює. От тільки як у групах у наших складеться? Потрібне вдале жеребкування, щоб були не надто складні суперники. Але і не надто слабкі, бо це розслабляє (як Динамо минулого сезону).
    Ссылка
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