Таблица коэффициентов. Одним махом обогнали и Шотландию, и Турцию

После ответных матчей 4-го раунда квалификации Лиги чемпионов Sport.ua изучает обновленную таблицу коэффициентов УЕФА.
Киевское «Динамо» за вторник в результате уверенной домашней победы над «Гентом» (3:0) набрало 5 очков – за победу 1 пункт (так как достижения в квалификации делятся на 2), плюс 4 бонусных очка засчитано за выход в групповой раунд Лиги чемпионов. Всего у киевлян теперь 7.5 балла в копилку страны.
Суммарно у Украины 14 очков в евросезоне (7.5 от «Динамо», 4 бонусных от «Шахтера», 2 от «Колоса», 0.5 от «Десны»), что при делении на 5 команд-участниц дает 2.800 балла. Украина теперь 8-я, если учитывать только текущий сезон.
Благодаря удачной квалификации «Динамо», Украина в 5-летнем рейтинге УЕФА вышла на 11-е место, обогнав одним махом и Шотландию, и Турцию.
Кроме того, был переигран один из ближайших конкурентов, и у Бельгии в Лиге чемпионов теперь остался только «Брюгге». От Австрии отставание составляет чуть больше одного балла (1.025), что можно отыграть осенью за счет удачного выступления трех клубов.
Клубы, оставшиеся в еврокубках (борьба за 8–13 места)
- 8. Бельгия. ЛЧ (1): Брюгге. ЛЕ (4): Гент, Антверпен, Стандард [Q4], Шарлеруа [Q4].
- 9. Нидерланды. ЛЧ (1): Аякс. ЛЕ (3): АЗ Алкмаар, Фейеноорд, ПСВ [Q4].
- 10. Австрия. ЛЧ (1): Ред Булл Зальцбург [Q4]. ЛЕ: Вольфсберг, Рапид, ЛАСК [Q4].
- 11. Украина. ЛЧ (2): Шахтер и Динамо. ЛЕ (1): Заря.
- 12. Турция. ЛЧ (1): Истанбул Бешакшехир. ЛЕ (2): Сивасспор, Галатасарай [Q4].
- 13. Шотландия. ЛЧ (0). ЛЕ (2): Селтик [Q4], Рейнджерс [Q4].
Таблица коэффициентов УЕФА 2021 (влияет на распределение путевок в сезоне 2022/23)
Распределение мест в Лиге чемпионов (в сезонах 2021/22, 2022/23, 2023/24)
Источник данных: Bert Kassies
Николай Степанюк, Sport.ua
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1 Испания 60,917
2 Англия 58,855
3 Германия 46,499
4 Италия 44,534
5 Франция 36,165
6 Португалия 32,566
______________
7 Россия 24,515
8-9 Австрия и Шотландия по 23,75
10 Украина 23,6
11 Нидерланды 22,8
12 Кипр 21,375
13 Сербия 21
14 Бельгия 20
15 Турция 19,1
16 Дания 17,5
17 Греция 17,3
Так что пусть Бельгия и Турция отрезвляются в борьбе за 13-15 места.
А мы можем , в перспективе, помечтать и о 7 месте.
В виде гарантированного вылета конкурентов из
Рейнджерс-Галатасарай. Так как шотландцев я не воспринимаю как конкурентов, то поболею за Рейнджерс.
Кельтам ещё придется попотеть в матче Сараево -Селтик.
Есть хорошие шансы проиграть австрийцам в матче Спортинг-ЛАСК.
Надо настраиваться на серьезную борьбу с Австрией, а остальные и так отпадут...
В виде гарантированного вылета конкурентов из
Рейнджерс-Галатасарай. Так как шотландцев я не воспринимаю как конкурентов, то поболею за Рейнджерс.
Кельтам ещё придется попотеть в матче Сараево -Селтик.
Есть хорошие шансы проиграть австрийцам в матче Спортинг-ЛАСК.
Надо настраиваться на серьезную борьбу с Австрией, а остальные и так отпадут...
1 Испания 60,917
2 Англия 58,855
3 Германия 46,499
4 Италия 44,534
5 Франция 36,165
6 Португалия 32,566
______________
7 Россия 24,515
8-9 Австрия и Шотландия по 23,75
10 Украина 23,6
11 Нидерланды 22,8
12 Кипр 21,375
13 Сербия 21
14 Бельгия 20
15 Турция 19,1
16 Дания 17,5
17 Греция 17,3
Так что пусть Бельгия и Турция отрезвляются в борьбе за 13-15 места.
А мы можем , в перспективе, помечтать и о 7 месте.
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