Омония
0:0
Олимпиакос Пирей
29.09.2020, FT   ТВ-трансляция: 

Олимпиакос вышел в групповой этап Лиги чемпионов

«Омония» не сумела сотворить сенсацию

  • 29.09.2020 23:52
  • 1550 просмотров
  • 2 комментария
Олимпиакос вышел в групповой этап Лиги чемпионов
© twitter.com/olympiacosfc

Греческий «Олимпиакос» вошел в число участников группового этапа Лиги чемпионов. После домашней победы 2:0 над кипрской «Омонией» команда Педру Мартинша на выезде сыграла вничью 0:0.

Также сегодня в групповой этап Лиги чемпионов вышли «Динамо» Киев и «Ференцварош» Сергея Реброва.

Лига чемпинов 2020/21

4-й раунд квалификации

«Омония» (Кипр) — «Олимпиакос» (Греция) — 0:0

«Омония»: Фабиану, Губочан, Лецьякс, Ланг, Люфтнер, Витор Гомеш, Ботеак, Кусулос, Дюриш (Асанте, 70), Папулис (Какуллис, 70), Ционис (Сене, 84).

«Олимпиакос»: Жозе Са, Рафинья, Холевас, Рубен Семеду, Ба, Вальбуэна (Фортунис, 90+2), М`Вила, Бухалакис, Камара (Кафу, 90+2), Эль-Араби, Ранджелович (Масурас, 75).

Предупреждения: Ба, 46. Холевас, 56. Ботеак, 67. Кусулос, 76. Губочан, 80. Рафинья, 85. Бухалакис, 89. Какуллис, 90+4.

Судья: Матеу Лаос (Испания).

29 сентября. Никосия. Стадион ГСП.

Первый матч: 0:2

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Источник — Sport.ua

(5 голосов)

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Комментарии
    bullyUA
    online
      bullyUA, 30.09.2020 00:09
    +1
    Михаил Степанов, 29.09.2020 23:57
    завтра болеем за ПАОК
    И Маккаби Тель-Авив
    Ссылка
    Михаил Степанов
    online
      Михаил Степанов, 29.09.2020 23:57
    +2
    завтра болеем за ПАОК
    Ссылка
    Михаил Степанов
    online
      Михаил Степанов, 29.09.2020 23:57
    +2
    завтра болеем за ПАОК
    Ссылка
    bullyUA
    online
      bullyUA, 30.09.2020 00:09
    +1
    Михаил Степанов, 29.09.2020 23:57
    завтра болеем за ПАОК
    И Маккаби Тель-Авив
    Ссылка
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