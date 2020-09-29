Олимпиакос вышел в групповой этап Лиги чемпионов

Греческий «Олимпиакос» вошел в число участников группового этапа Лиги чемпионов. После домашней победы 2:0 над кипрской «Омонией» команда Педру Мартинша на выезде сыграла вничью 0:0.
Также сегодня в групповой этап Лиги чемпионов вышли «Динамо» Киев и «Ференцварош» Сергея Реброва.
Лига чемпинов 2020/21
4-й раунд квалификации
«Омония» (Кипр) — «Олимпиакос» (Греция) — 0:0
«Омония»: Фабиану, Губочан, Лецьякс, Ланг, Люфтнер, Витор Гомеш, Ботеак, Кусулос, Дюриш (Асанте, 70), Папулис (Какуллис, 70), Ционис (Сене, 84).
«Олимпиакос»: Жозе Са, Рафинья, Холевас, Рубен Семеду, Ба, Вальбуэна (Фортунис, 90+2), М`Вила, Бухалакис, Камара (Кафу, 90+2), Эль-Араби, Ранджелович (Масурас, 75).
Предупреждения: Ба, 46. Холевас, 56. Ботеак, 67. Кусулос, 76. Губочан, 80. Рафинья, 85. Бухалакис, 89. Какуллис, 90+4.
Судья: Матеу Лаос (Испания).
29 сентября. Никосия. Стадион ГСП.
Первый матч: 0:2
Источник — Sport.ua
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