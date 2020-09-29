Омония – Олимпиакос. Греки играют на Кипре с форой. Стартовые составы

Сегодня, 29 сентября, пройдет матч 4-го квалификационного раунда Лиги чемпионов.
На поле в 22:00 выйдут кипрская «Омония» и греческий «Олимпиакос». Первая игра завершилась победой греков (0:2).
Стали известны стартовые составы команд.
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Источник — УЕФА
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