Элина Свитолина – Рената Сарасуа. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

В среду, 30 сентября, первая ракетка Украины Элина Свитолина (№5 WTA) продолжит борьбу на Открытом чемпионате Франции по теннису.
В матче второго круга украинка будет играть против Ренаты Сарасуа из Мексики (№178 WTA, Q). Матч откроет программу соревновательного дня на корте имени Филиппа Шатрие. Время начала встречи – 12:00 по Киеву.
Путь на турнире
|Стадия
|Свитолина
|Сарасуа
|1-й круг
|Грачева (7-6 6-4) №89 WTA
|Жакемо (6-2 6-1) №522 WTA
Ранее девушки между собой не играли.
В следующем круге победительница матча сразится против Астры Шармы из Австралии (№134 WTA, Q) или Екатерины Александровой из России (№31 WTA).
Плеер с видеотрансляцией будет добавлен ближе к началу матча.
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Источник — Sport.ua
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Мені хотілося б, що б посів робили по спортивому принципу (тобто найсильніші з найслабішими), й щоб посів робився заново для кожного кола. Окрім справедливості, це додасть цікавості турніру, й виключе велику дурість сучасного тенісу, коли в одному турнірі одні починають грати наступне коло, коли інші ще не починав грати попереднє.
Що Ви про це думаєте, шановні сосайтовці?
Мені хотілося б, що б посів робили по спортивому принципу (тобто найсильніші з найслабішими), й щоб посів робився заново для кожного кола. Окрім справедливості, це додасть цікавості турніру, й виключе велику дурість сучасного тенісу, коли в одному турнірі одні починають грати наступне коло, коли інші ще не починав грати попереднє.
Що Ви про це думаєте, шановні сосайтовці?
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