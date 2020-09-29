Элина Свитолина – Рената Сарасуа. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите видеотрансляцию матча второго круга на Открытом чемпионате Франции по теннису

  • 29.09.2020 23:05
  • 457 просмотров
  • 2 комментария
Элина Свитолина – Рената Сарасуа. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
© WTA. Элина Свитолина

В среду, 30 сентября, первая ракетка Украины Элина Свитолина (№5 WTA) продолжит борьбу на Открытом чемпионате Франции по теннису.
 
В матче второго круга украинка будет играть против Ренаты Сарасуа из Мексики (№178 WTA, Q). Матч откроет программу соревновательного дня на корте имени Филиппа Шатрие. Время начала встречи – 12:00 по Киеву.

Путь на турнире
Стадия  Свитолина  Сарасуа   
1-й круг    Грачева (7-6 6-4) №89 WTA  Жакемо (6-2 6-1) №522 WTA
 
Ранее девушки между собой не играли.
 
В следующем круге победительница матча сразится против Астры Шармы из Австралии (№134 WTA, Q) или Екатерины Александровой из России (№31 WTA).
 

Плеер с видеотрансляцией будет добавлен ближе к началу матча.

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Источник — Sport.ua

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Комментарии
    никовіліст
      никовіліст, 29.09.2020 23:32
    0
    Й окреме питання.
    Мені хотілося б, що б посів робили по спортивому принципу (тобто найсильніші з найслабішими), й щоб посів робився заново для кожного кола. Окрім справедливості, це додасть цікавості турніру, й виключе велику дурість сучасного тенісу, коли в одному турнірі одні починають грати наступне коло, коли інші ще не починав грати попереднє.
    Що Ви про це думаєте, шановні сосайтовці?
    Ссылка
    никовіліст
      никовіліст, 29.09.2020 23:26
    0
    Навіщо той "посів", якщо в одному турі грають 5 ракетка з 89, а 178 з 522? Посів має зводити сильніших зі слабкішими, щоб у наступні тури проходили кращі спортсмени. В цій четвірці більш за інших постраждала 89 ракетка, хоча й 5 з великими тьруднощами подолала перше коло. А одна з двох з енних сотень мала обов'язково пройти далі. Хіба це справедливо? Навіщо такий недолугий посів?
    Ссылка
    никовіліст
      никовіліст, 29.09.2020 23:32
    0
    Й окреме питання.
    Мені хотілося б, що б посів робили по спортивому принципу (тобто найсильніші з найслабішими), й щоб посів робився заново для кожного кола. Окрім справедливості, це додасть цікавості турніру, й виключе велику дурість сучасного тенісу, коли в одному турнірі одні починають грати наступне коло, коли інші ще не починав грати попереднє.
    Що Ви про це думаєте, шановні сосайтовці?
    Ссылка
    никовіліст
      никовіліст, 29.09.2020 23:26
    0
    Навіщо той "посів", якщо в одному турі грають 5 ракетка з 89, а 178 з 522? Посів має зводити сильніших зі слабкішими, щоб у наступні тури проходили кращі спортсмени. В цій четвірці більш за інших постраждала 89 ракетка, хоча й 5 з великими тьруднощами подолала перше коло. А одна з двох з енних сотень мала обов'язково пройти далі. Хіба це справедливо? Навіщо такий недолугий посів?
    Ссылка
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