Элина Свитолина – Рената Сарасуа. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

В среду, 30 сентября, первая ракетка Украины Элина Свитолина (№5 WTA) продолжит борьбу на Открытом чемпионате Франции по теннису.



В матче второго круга украинка будет играть против Ренаты Сарасуа из Мексики (№178 WTA, Q). Матч откроет программу соревновательного дня на корте имени Филиппа Шатрие. Время начала встречи – 12:00 по Киеву.

Путь на турнире

Стадия Свитолина Сарасуа 1-й круг Грачева (7-6 6-4) №89 WTA Жакемо (6-2 6-1) №522 WTA

Ранее девушки между собой не играли.В следующем круге победительница матча сразится против Астры Шармы из Австралии (№134 WTA, Q) или Екатерины Александровой из России (№31 WTA).

Плеер с видеотрансляцией будет добавлен ближе к началу матча.

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