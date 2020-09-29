Расписание украинок на Ролан Гаррос на 30 сентября

В среду на корты Парижа выйдут пять украинок

  • 29.09.2020 20:10
  • 257 просмотров
  • 1 комментарий
Расписание украинок на Ролан Гаррос на 30 сентября
© WTA. Элина Свитолина

30 сентября на Открытом чемпионате Франции по теннису продолжат играть матчи основной сетки одиночного разряда, а также начнутся выступления в парном. 
 
Украину в среду в одиночном разряде представит Элина Свитолина (№5 WTA), в парном стартуют Даяна Ястремская, Катерина Козлова, а также Людмила и Надежда Киченок.
 
Элина Свитолина сразится против Ренаты Сарасуа из Мексики (№178 WTA, Q). Матч откроет програму соревновантельного дня на корте имени Филиппа Шатрие. Время начала встречи – 12:00 по Киеву.
 
Сестры Киченок первым запуском на корте №3 сыграют против Варвары Грачевой (Россия) и Ясмине Паолини (Италия). Время начала встречи – 12:00 по Киеву.
 
Катерина Козлова стартует в парном разряде вместе с Магдой Линетт из Польши матче с француженками Амандин Эсс и Армони Тан. Встреча состоится третьим запуском на корте №2. Ориентировочное время начала встречи – 15:00 по Киеву.
 
Даяна Ястремская в дуэте с Верой Лапко из Беларуси сыграет против американской пары Эйжа Мухаммад / Джессика Пегула. Встреча состоится пятым запуском на корте №7. Ориентировочное время начала встречи – 18:30 по Киеву.

РАСПИСАНИЕ ДНЯ

ТУРНИРНАЯ СЕТКА (одиночный разряд)

ТУРНИРНАЯ СЕТКА (парный разряд)

ПРИЗОВЫЕ

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Источник — Roland Garros

(1 голос)

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Комментарии
    Андрій Гусак
      Андрій Гусак, 29.09.2020 20:25
    0
    Так як вони грають то можуть і не виходити
    Ссылка
    Андрій Гусак
      Андрій Гусак, 29.09.2020 20:25
    0
    Так як вони грають то можуть і не виходити
    Ссылка
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