Динамо – Гент. Лига Чемпионов близко

Матч состоится 29 сентября

  • 28.09.2020 20:25
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Динамо – Гент. Лига Чемпионов близко
© ФК Динамо Киев

В прошлую среду «Динамо» еще на один шаг приблизилось к групповому этапу Лиги чемпионов. В Бельгии киевляне обыграли «Гент» 2:1 и это отличный задел перед ответным матчем. Теперь осталось лишь удержать этот перевес. Лига Чемпионов давно не была настолько близка к «Динамо»

Коэффициенты Favbet: 1.9 – 3.6 – 4.4

Проход:

Динамо – 1.1

Гент - 7

Ключевым эпизодом первого матча стало удаление украинского легионера «Гента» Романа Безуса. Практически весь тайм бельгийцам предстояло играть вдесятером и в конце они дрогнули. Карлос Де Пена забил на 80-й минуте и принес киевлянам победу. Осталось просто не упустить добытое преимущество. Эксперты Favbet уверены в том, что «Динамо» выйдет в группу, вероятность этого почти 90%

Стоит признать, что «Динамо» вновь не продемонстрировало яркой игры, но магия Мирчи Луческу работает – необходимый результат достигнут. В ответной игре должно быть намного легче, ведь можно будет сыграть в наиболее удобный футбол. Давно не секрет, что в позиционном нападении у «Динамо» есть проблемы, но на сей раз уже «Генту» придется атаковать, а «бело-синие» смогут играть на контратаках, что у них отлично получается. В тому же «Генту» не помогут удаленный Безус и другой звездный украинец Роман Яремчук. Официально у него травма. Но ходят слухи, что Яремчук уже не верит в возможность выхода в Лигу Чемпионов, хочет сменить команду до конца трансферного межсезонья и просто не желает лишний раз рисковать здоровьем. Правда это или нет – неизвестно, но факт в том, что Роман не сыграет и это заметно ухудшает шансы бельгийского клуба.

Есть уверенность, что «Динамо» как минимум не проиграет и впервые с 2016 года сыграет на групповом этапе Лиги Чемпионов. Легкой победы над «Гентом», впрочем, тоже ждать не стоит. Она по большому счету команде и не нужна. Ничья или победа «Динамо» ровно в 1 гол это наиболее реальный исход, который всех нас, конечно, устроит

Прогноз: победа Динамо в 1 гол или ничья – 1.85

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Виталий Петровский, Sport.ua

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