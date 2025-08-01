Старт нового сезона УПЛ 2025/26

Украинский футбол испытывает влияние войны, но не останавливается. В августе стартует новый сезон Украинской Премьер-лиги – главного футбольного турнира страны, который остается символом стойкости, спортивного духа и национального единства. При всех трудностях чемпионат развивается: появляются новые команды, растут амбиции, накаляется конкуренция. Сезон 2025/26 обещает быть особенным – с рекордным количеством новичков и неожиданным распределением сил после прошлогоднего сенсационного первенства.

Среди тех, кто продолжает вкладываться в развитие украинского футбола, — компания FAVBET, которая и в этом году выступает партнером сразу пяти клубов УПЛ. Также на Favbet.ua уже открыта линия ставок на стартовые матчи чемпионата. Пока команды готовятся к 1-му туру, самое время вспомнить итоги предыдущего сезона и посмотреть главные ожидания от нового.

Итоги сезона 2024/25

Прошлый сезон Украинской Премьер-лиги завершился триумфом киевского «Динамо», досрочно обеспечившего себе чемпионство. Впервые в истории серебряные медали завоевала «Александрия», а донецкий «Шахтер» финишировал третьим — это самый низкий итоговый результат «горняков» за последние 29 лет.

Новичок элиты «Полесье» (Житомир) стал четвертым и завоевал последнюю путевку в еврокубки. В нижней части таблицы борьба шла до последнего: по итогам сезона напрямую вылетели одесский «Черноморец» и «Ингулец» (Петрово), а команды «Левый Берег» (Киев) и «Ворскла» (Полтава) не сохранили место в УПЛ, уступив в переходных матчах.

Формат и новички сезона 2025/26

Новый чемпионат Украины, как и в прошлом году, пройдет в классическом формате с участием 16 команд. Сезон 2025/26 начнется в начале августа - базовая дата 1-го тура определена 2 августа 2025 года. Осенняя часть первенства продлится 16 туров до середины декабря, после чего клубы пойдут на зимний перерыв. Весенний отрезок чемпионата начнется в феврале 2026 года, а завершение сезона запланировано на конец мая 2026 года.

Состав участников УПЛ претерпел заметные изменения. По итогам прошлого сезона свои места в элите сохранили 12 лучших клубов, а к ним добавились сразу четыре новых команды. Прямые путевки из Первой лиги добыли в борьбе чемпион и вице-чемпион — это «Эпицентр» (Каменец-Подольский) и «Полтава». Еще двое дебютантов поднялись из-за стыковых матчей: киевская «Кудровка» и харьковский «Металлист 1925» одолели соперников в плей-офф и также присоединились к Премьер-лиге.

Впервые в своей истории в элите украинского футбола сыграют сразу три новичка — «Эпицентр», «Полтава» и «Кудровка», которые будут делать все возможное, чтобы закрепиться в УПЛ. Таким образом география лиги расширяется, а болельщики увидят новые лица и стадионы.

В 1-м туре чемпион "Динамо" сыграет на выезде против ровенского "Вереса", "Шахтер" померяется силами с дебютантом "Эпицентром", а львовский "Рух" будет принимать новичка "Полтаву". Уже с первых матчей болельщики могут ожидать сюрпризов, ведь прошлый сезон доказал, что новички и андердоги способны вмешиваться в борьбу лидеров.

FAVBET поддерживает пять клубов УПЛ

В сезоне 2025/26 сразу пять команд Премьер-лиги будут выходить на матчи с логотипом FAVBET на форме. Букмекерская компания активно инвестирует в украинский футбол и является партнером нескольких клубов элиты. В частности, FAVBET сотрудничает как с грандами чемпионата, так и с амбициозными новичками. Кратко об этих командах и их перспективах:

"Шахтер" (Донецк) - 13-кратный чемпион Украины и действующий обладатель Кубка. FAVBET стал титульным партнером "Шахтера" летом 2023 года. Новый сезон «горняки» начнут с новым главным тренером: команду возглавил легендарный в прошлом игрок «Барселоны» Арда Туран. После третьего места в прошлом году (хуже трех десятилетий) донецкий клуб будет стремиться вернуть чемпионский титул, а опыт FAVBET в маркетинговых и социальных проектах должен помочь увеличить вовлеченность болельщиков.

ФК «Кривбасс» (Кривой Рог) – клуб со славной историей, который в 2022 году вернулся в Премьер-лигу после длительного перерыва. Предыдущий сезон криворожская команда провела очень достойно – заняла 5-е место, закрепившись в верхней половине таблицы. В новом чемпионате «Кривбасс» нацелен бороться за еврокубковые позиции, а партнерство с FAVBET помогает клубу реализовывать инфраструктурные проекты и поддерживать болельщиков.

ФК «Рух» (Львов) — еще один представитель западного региона, завершивший прошлый сезон на 8-й строчке. Сотрудничество между «Рухом» и FAVBET продолжается уже не первый год, и на пороге нового сезона оно вышло на новый уровень. В конце апреля было объявлено, что FAVBET становится титульным спонсором львовского клуба по сезону 2025/26. Стороны настроены на долгосрочное партнерство, направленное на развитие молодежной академии «Руха» – одной из лучших в стране.

ФК «Оболонь» (Киев) — столичный клуб, который в сезоне 2024/25 дебютировал в Премьер-лиге после повышения и сумел сохранить прописку, заняв 11-е место. Бренд FAVBET давно присутствует на футболках Оболони — компания является титульным спонсором «пивоваров» с сезона 2019/20 и неизменно поддерживает команду уже четвертый год подряд. Такое постоянство в сотрудничестве помогло «Оболони» пройти путь от низших лег до элиты. В новом чемпионате перед командой стоит задача закрепиться в УПЛ.

ФК ЛНЗ (Черкассы) — один из самых молодых клубов УПЛ, который два года назад дебютировал в элите (12-я позиция в сезоне 2024/25), и первая команда из Черкасской области в высшем дивизионе. В июле 2025 команда официально объявила о соглашении с FAVBET и уже в первом матче УПЛ будет выступать в обновленной форме. Для FAVBET это сотрудничество – продолжение стратегии поддержки перспективных проектов в украинском футболе, а для ЛНЗ – дополнительные ресурсы для развития потенциала и привлечения фанатского сообщества.

Новый сезон УПЛ обещает быть ярким и непредсказуемым. Сможет ли «Шахтер» выбить «Динамо» с первой строчки чемпионата? Покажут ли новички уровень, достойный элиты? Какие клубы больше всего оправдают свой потенциал? Ответы на эти вопросы мы узнаем уже скоро. Тем временем FAVBET уже открыл линию ставок на матчи первого тура УПЛ, так что настоящие спортивные фаны уже сейчас поддержать свои команды и посоревноваться в знании украинского футбола.

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