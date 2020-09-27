Тренер Львова: «Хочу извиниться перед болельщиками»

Вадим Деонас прокомментировал безвольное поражение «Заре» (0:5)

  • 27.09.2020 22:42
  • 735 просмотров
  • 8 комментариев
Тренер Львова: «Хочу извиниться перед болельщиками»
© ФК Львов. Вадим Деонас

На поединок с «Зарей» (0:5) «горожане» вышли без главного тренера – Георгий Цецадзе сдал положительный тест на коронавирус. Игрой руководили его помощники, а на пресс-конфренцию пришел тренер голкиперов Вадим Деонас.

«Прежде всего, хочу извиниться перед всеми болельщиками. Перед людьми, которые пришли на стадион в такую не слишком хорошую погоду и поддерживали нас. Они пытались наконец увидеть нашу победу, но, к сожалению, этого не произошло. Могу заверить, впрочем, что будем в дальнейшем работать. Во втором тайме уже, по-моему, играли лучше. В дальнейшем будем стремиться к улучшению игровых и результативных показателей».

«В перерыве указали на некоторые ошибки. Конструктивно и коротко обсудили первый тайм. Дали некоторые установки. Лишние эмоции - ненужная вещь. Все ребята знают, что они ответственны за результат. Вся команда пыталась дать бой сопернику. Сегодня, к сожалению, не получилось оправдать надежды. Будем стараться в будущем подобных ошибок не повторять. Мы готовились к «Заре» как надо, понимали силу этой команды. Несмотря на неудачный старт сезона, игра с «Шахтером» дала понять, что луганчане не собираются оставаться на дне турнирной таблицы. Видимо, недостаточно тщательно изучили соперника», - сказал Деонас.

Отметим, что после матча появилась информация, что Георгий Цецадзе уволен с должности главного тренера «Львова».

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Источник — ФК Львов

(3 голоса)

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Комментарии
    VolChebnyk
    online
      VolChebnyk, 27.09.2020 23:39
    -3
    Рожденный прыгать играть в футбол не может
    Ссылка
    PFCLviv
    online
      PFCLviv, 27.09.2020 23:39
    -3
    Проїб....те Ворсклі, а ви прої....те. Буде вас Бодя піз......ити!
    Ссылка
    Олег Тимофеюк
    online
      Олег Тимофеюк, 27.09.2020 23:37
    0
    Аа Бб, 27.09.2020 23:36
    Это он извиняется перед единственным болельщиком под ником PFCLviv ?
    Зато он избранная вивця.
    Ссылка
    Аа Бб
      Аа Бб, 27.09.2020 23:36
    +3
    Это он извиняется перед единственным болельщиком под ником PFCLviv ?
    Ссылка
    PFCLviv
    online
      PFCLviv, 27.09.2020 23:33
    -2
    vasyan86, 27.09.2020 23:30
    Ну, з цим у них проблем не буде. Раз в тиждень, плюс Кубок, плюс Минай ще приїде. Так що терпіння тобі, і гарного настрою!
    Ссылка
    vasyan86
      vasyan86, 27.09.2020 23:30
    +4
    PFCLviv, 27.09.2020 23:23
    Нах....я нам ваші вибачення! Піз.....ти вас треба !
    Ну, з цим у них проблем не буде. Раз в тиждень, плюс Кубок, плюс Минай ще приїде. Так що терпіння тобі, і гарного настрою!
    Ссылка
    PFCLviv
    online
      PFCLviv, 27.09.2020 23:23
    -3
    Нах....я нам ваші вибачення! Піз.....ти вас треба !
    Ссылка
    Alexander Киев
    online
      Alexander Киев, 27.09.2020 23:13
    0
    Тут не в тренеру справа.. Хоть Клоп би був, все рівно дно. Треба повністю змінювати склад команди, гравці рівня 1-ї ліги. Той же Колос, Інгулець, Минай - намагаються підписувати провірених бійців, нехай вже старих, але все ж таких випробуваних в УПЛ.
    Ссылка
    vasyan86
      vasyan86, 27.09.2020 23:30
    +4
    PFCLviv, 27.09.2020 23:23
    Нах....я нам ваші вибачення! Піз.....ти вас треба !
    Ну, з цим у них проблем не буде. Раз в тиждень, плюс Кубок, плюс Минай ще приїде. Так що терпіння тобі, і гарного настрою!
    Ссылка
    Аа Бб
      Аа Бб, 27.09.2020 23:36
    +3
    Это он извиняется перед единственным болельщиком под ником PFCLviv ?
    Ссылка
    Олег Тимофеюк
    online
      Олег Тимофеюк, 27.09.2020 23:37
    0
    Аа Бб, 27.09.2020 23:36
    Это он извиняется перед единственным болельщиком под ником PFCLviv ?
    Зато он избранная вивця.
    Ссылка
    Alexander Киев
    online
      Alexander Киев, 27.09.2020 23:13
    0
    Тут не в тренеру справа.. Хоть Клоп би був, все рівно дно. Треба повністю змінювати склад команди, гравці рівня 1-ї ліги. Той же Колос, Інгулець, Минай - намагаються підписувати провірених бійців, нехай вже старих, але все ж таких випробуваних в УПЛ.
    Ссылка
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