Тренер Львова: «Хочу извиниться перед болельщиками»

На поединок с «Зарей» (0:5) «горожане» вышли без главного тренера – Георгий Цецадзе сдал положительный тест на коронавирус. Игрой руководили его помощники, а на пресс-конфренцию пришел тренер голкиперов Вадим Деонас.

«Прежде всего, хочу извиниться перед всеми болельщиками. Перед людьми, которые пришли на стадион в такую не слишком хорошую погоду и поддерживали нас. Они пытались наконец увидеть нашу победу, но, к сожалению, этого не произошло. Могу заверить, впрочем, что будем в дальнейшем работать. Во втором тайме уже, по-моему, играли лучше. В дальнейшем будем стремиться к улучшению игровых и результативных показателей».

«В перерыве указали на некоторые ошибки. Конструктивно и коротко обсудили первый тайм. Дали некоторые установки. Лишние эмоции - ненужная вещь. Все ребята знают, что они ответственны за результат. Вся команда пыталась дать бой сопернику. Сегодня, к сожалению, не получилось оправдать надежды. Будем стараться в будущем подобных ошибок не повторять. Мы готовились к «Заре» как надо, понимали силу этой команды. Несмотря на неудачный старт сезона, игра с «Шахтером» дала понять, что луганчане не собираются оставаться на дне турнирной таблицы. Видимо, недостаточно тщательно изучили соперника», - сказал Деонас.

Отметим, что после матча появилась информация, что Георгий Цецадзе уволен с должности главного тренера «Львова».