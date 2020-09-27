Источник: Цецадзе уволен с поста главного тренера Львова

Клуб неудачно стартовал в чемпионате

  • 27.09.2020 21:43
  • 2464 просмотра
  • 12 комментариев
Источник: Цецадзе уволен с поста главного тренера Львова
© ПФК Львов. Георгий Цецадзе

Как отмечают источники, главный тренер «Львова» Георгий Цецадзе уволен со своего поста.

Напомним, что сегодня, 27 сентября «Львов» со счетом 0:5 уступил «Заре». Цецадзе не находился на тренерском мостике. Ранее мы сообщали, что тренер сдал положительный тест на коронавирус.

Отметим, что в этом сезоне «Львов» пока не набирал очков.

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Источник — Динамомания

(12 голосов)

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Комментарии
    Oleh Nahornyi
    online
      Oleh Nahornyi, 27.09.2020 22:20
    +2
    Це вже навіть не смішно, а просто мєрзость якась!! Передайте копиту, що футбол це не його!!! Нехай краще ліпить напівфабрикати і морозиво та не позорить місто!!! Бо так дойде до того, що тренера кожної гри будуть міняють і буде реальний газмяс в Україні)))
    Ссылка
    Maks23
      Maks23, 27.09.2020 22:14
    -1
    Фонсеку с Ромы надо забирать..🙂
    Ссылка
    PFCLviv
    online
      PFCLviv, 27.09.2020 22:10
    -3
    Хто ?! Вернидуб чи Гвардіола ?!
    Ссылка
    PFCLviv
    online
      PFCLviv, 27.09.2020 22:09
    -3
    (050) 371 07 47 дзвоніть, я дам пораду!
    Ссылка
    wicker
    online
      wicker, 27.09.2020 22:06
    +1
    Ссылка
    dudigo78
    online
      dudigo78, 27.09.2020 22:00
    +2
    Просто не треба було його призначати. Під боком купа непоганих тренерів своїх, а вони беруть якогось ноунейма ще й з такої "футбольної" країни.
    Ссылка
    Hemingway
    online
      Hemingway, 27.09.2020 21:55
    +2
    По стопам Карпат, там також коли вже були в агонії, міняли по 3 тренера за сезон.
    Ссылка
    DidOk
    online
      DidOk, 27.09.2020 21:54
    +3
    Очікувано
    Ссылка
    Al Zolo
    online
      Al Zolo, 27.09.2020 21:48
    +2
    команда помойка всего мира и тренер продавец арбузов..... следущий будет-дворник из Таджикистана
    Ссылка
    ihor7003
    online
      ihor7003, 27.09.2020 21:48
    +2
    Неужели?
    Ссылка
    axylinam
    online
      axylinam, 27.09.2020 21:46
    +2
    Для полного комплекта нужно нанять какого нибудь мохнатого ибрагима из алькаиды
    Ссылка
    jekаfunny
    online
      jekаfunny, 27.09.2020 21:46
    -3
    Тю , нормальный тренер как для Львова
    Просто надо было ему бы и игроков хотя бы уровня Руха подогнать . Было бы норм если бы остался в нашем чемпе
    Ссылка
    DidOk
    online
      DidOk, 27.09.2020 21:54
    +3
    Очікувано
    Ссылка
    Oleh Nahornyi
    online
      Oleh Nahornyi, 27.09.2020 22:20
    +2
    Це вже навіть не смішно, а просто мєрзость якась!! Передайте копиту, що футбол це не його!!! Нехай краще ліпить напівфабрикати і морозиво та не позорить місто!!! Бо так дойде до того, що тренера кожної гри будуть міняють і буде реальний газмяс в Україні)))
    Ссылка
    dudigo78
    online
      dudigo78, 27.09.2020 22:00
    +2
    Просто не треба було його призначати. Під боком купа непоганих тренерів своїх, а вони беруть якогось ноунейма ще й з такої "футбольної" країни.
    Ссылка
    Hemingway
    online
      Hemingway, 27.09.2020 21:55
    +2
    По стопам Карпат, там також коли вже були в агонії, міняли по 3 тренера за сезон.
    Ссылка
    Al Zolo
    online
      Al Zolo, 27.09.2020 21:48
    +2
    команда помойка всего мира и тренер продавец арбузов..... следущий будет-дворник из Таджикистана
    Ссылка
    ihor7003
    online
      ihor7003, 27.09.2020 21:48
    +2
    Неужели?
    Ссылка
    axylinam
    online
      axylinam, 27.09.2020 21:46
    +2
    Для полного комплекта нужно нанять какого нибудь мохнатого ибрагима из алькаиды
    Ссылка
    wicker
    online
      wicker, 27.09.2020 22:06
    +1
    Ссылка
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