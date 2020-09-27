Источник: Цецадзе уволен с поста главного тренера Львова

Как отмечают источники, главный тренер «Львова» Георгий Цецадзе уволен со своего поста.

Напомним, что сегодня, 27 сентября «Львов» со счетом 0:5 уступил «Заре». Цецадзе не находился на тренерском мостике. Ранее мы сообщали, что тренер сдал положительный тест на коронавирус.

Отметим, что в этом сезоне «Львов» пока не набирал очков.