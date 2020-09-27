Источник: Цецадзе уволен с поста главного тренера Львова

Как отмечают источники, главный тренер «Львова» Георгий Цецадзе уволен со своего поста.
Напомним, что сегодня, 27 сентября «Львов» со счетом 0:5 уступил «Заре». Цецадзе не находился на тренерском мостике. Ранее мы сообщали, что тренер сдал положительный тест на коронавирус.
Отметим, что в этом сезоне «Львов» пока не набирал очков.
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Источник — Динамомания
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Просто надо было ему бы и игроков хотя бы уровня Руха подогнать . Было бы норм если бы остался в нашем чемпе
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