Цецадзе отсутствует на скамейке на матче Львов – Заря из-за коронавируса

Сегодня «Львов» в четвертом туре УПЛ дома принимает «Зарю».
На скамейке запасных хозяев отсутствует главный тренер «Львова» Георгий Цецадзе. Действиями команды руководят его ассистенты – Виталий Шумский и Игорь Рипновский.
«Львов» крайне неудачно начал матч против «Зари», пропустив два гола в первые 5 минут матча – 0:2.
Обновление. Стала известна причина отсутствия Цецадзе. Он сдал положительный тест на коронавирус.
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Источник — Sport.ua
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