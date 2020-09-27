Цецадзе отсутствует на скамейке на матче Львов – Заря из-за коронавируса

Действиями «Львова» руководят ассистенты Георгия Цецадзе

  • 27.09.2020 14:50
  • 546 просмотров
  • 1 комментарий
Цецадзе отсутствует на скамейке на матче Львов – Заря из-за коронавируса
© ФК Львов. Георгий Цецадзе

Сегодня «Львов» в четвертом туре УПЛ дома принимает «Зарю».

На скамейке запасных хозяев отсутствует главный тренер «Львова» Георгий Цецадзе. Действиями команды руководят его ассистенты – Виталий Шумский и Игорь Рипновский.

«Львов» крайне неудачно начал матч против «Зари», пропустив два гола в первые 5 минут матча – 0:2.

Обновление. Стала известна причина отсутствия Цецадзе. Он сдал положительный тест на коронавирус.

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Источник — Sport.ua

(3 голоса)

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Комментарии
    axylinam
    online
      axylinam, 27.09.2020 14:43
    +1
    Мохнатый втихаря или шаурмой приторговывает,или чистит кошельки у старушек в трамваях
    Ссылка
    axylinam
    online
      axylinam, 27.09.2020 14:43
    +1
    Мохнатый втихаря или шаурмой приторговывает,или чистит кошельки у старушек в трамваях
    Ссылка
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