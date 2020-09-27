В поединке 2-го тура чемпионата Италии «Интер» в результативном матче вырвал победу у «Фиорентины» со счетом 4:3.
Предлагаем вашему вниманию видеообзор матча.
Лучшие моменты матча Интер Милан - Фиорентина
|89'
|ГОЛ ! Мяч забил Данило Д'Амброзио (Интер Милан).
|88'
|ГОЛ ! Мяч забил Ромелу Лукаку (Интер Милан).
|63'
|ГОЛ ! Мяч забил Федерико Кьеза (Фиорентина).
|57'
|ГОЛ ! Мяч забил Гаэтано Кастровилли (Фиорентина).
|52'
|АВТОГОЛ ! Мяч в свои ворота забил Федерико Чеккерини (Фиорентина).
|45'
|ГОЛ ! Мяч забил Лаутаро Мартинес (Интер Милан).
|3'
|ГОЛ ! Мяч забил Кристиан Куаме (Фиорентина).
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Источник — YouTube
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