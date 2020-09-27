Интер вырвал суперволевую победу у Фиорентины

В поединке 2-го тура чемпионата Италии миланский «Интер» в результативном поединке вырвал победу у «Фиорентины» со счетом 4:3.

«Нерадзурри» дважды проигрывали по ходу поединка. В концовке встречи гости вели в счете, но миланцы сумели провести два гола на последних минутах.

«Интер» – «Фиорентина» – 4:3

Голы: 0:1 – 3 Куаме, 1:1 – 45 Мартинес, 2:1 – 52, Чеккерини – автогол, 2:2 – 57 Кастровилли, 2:3 – 63 Кьеза, 3:3 – 87 Лукаку, 4:3 – 89 Д`Амброзио.

«Интер»: Ханданович, Янг (Хакими, 65), Коларов, Бастони, Д`Амброзио, Барелла (Наингголан, 74), Брозович (Видаль, 75), Эриксен (Сенси, 64), Перишич (Санчес, 78), Мартинес, Лукаку.

«Фиорентина»: Дронговски, Касерес, Чеккерини, Бираги, Миленкович, Кастровилли, Амрабат, Бонавентура (Валеро, 61), Рибери (Кутроне, 83), Кьеза (Лирола, 69), Куаме (Влахович, 61).