Даяна Ястремская – Дарья Гаврилова. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

В воскресенье, 27 сентября, вторая ракетка Украины Даяна Ястремская (№28 WTA) стартует на Открытом чемпионата Франции по теннису.



В матче первого круга украинка будет играть против представительницы Австралии Дарьи Гавриловой (№785 WTA) четвертым запуском на корте №12 после встречи Дельбонис – Лондеро. Ориентировочное время начала встречи – 17:30 по Киеву.



Ранее девушки встречались один раз, украинка проиграла (Индиан-Уэллс-2019).



В следующем круге победительница матча сразится против Анны Калинской из России (№108 WTA) или Эжени Бушар из Канады (№168 WTA).



Плеер с видеотрансляцией будет добавлен ближе к началу матча.

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