Расписание украинок на Ролан Гаррос на 27 сентября

27 сентября на Открытом чемпионате Франции по теннису будут сыграны первые матчи основной сетки.



Украину в воскресенье представит Даяна Ястремская (№28 WTA), остальные наши теннисистки сыграют позже.



Ястремская, посеянная под 24-м номером, сыграет против представительницы Австралии Дарьи Гавриловой (№785 WTA) четвертым запуском на корте №12. Ориентировочное время начала встречи – 17:30 по Киеву.

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