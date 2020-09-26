Расписание украинок на Ролан Гаррос на 27 сентября

В воскресенье на корты Нью-Йорка выйдет Даяна Ястремская

  • 26.09.2020 16:02
  • 1032 просмотра
  • 2 комментария
Расписание украинок на Ролан Гаррос на 27 сентября
© WTA. Даяна Ястремская

27 сентября на Открытом чемпионате Франции по теннису будут сыграны первые матчи основной сетки. 
 
Украину в воскресенье представит Даяна Ястремская (№28  WTA), остальные наши теннисистки сыграют позже.
 
Ястремская, посеянная под 24-м номером, сыграет против представительницы Австралии Дарьи Гавриловой (№785  WTA) четвертым запуском на корте №12. Ориентировочное время начала встречи – 17:30 по Киеву.

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Источник — Sport.ua

(5 голосов)

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Комментарии
    andrijoooo
    online
      andrijoooo, 26.09.2020 17:04
    +1
    Адмін,парижжжжжж
    Ссылка
    Александр Рой
      Александр Рой, 26.09.2020 16:35
    0
    В воскресенье на корты Нью-Йорка выйдет Даяна Ястремская
    😂😂😂
    Ну ладно, ещё один US Open посмотрим)
    Ссылка
    andrijoooo
    online
      andrijoooo, 26.09.2020 17:04
    +1
    Адмін,парижжжжжж
    Ссылка
    Александр Рой
      Александр Рой, 26.09.2020 16:35
    0
    В воскресенье на корты Нью-Йорка выйдет Даяна Ястремская
    😂😂😂
    Ну ладно, ещё один US Open посмотрим)
    Ссылка
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