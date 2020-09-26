Расписание украинок на Ролан Гаррос на 27 сентября

27 сентября на Открытом чемпионате Франции по теннису будут сыграны первые матчи основной сетки.
Украину в воскресенье представит Даяна Ястремская (№28 WTA), остальные наши теннисистки сыграют позже.
Ястремская, посеянная под 24-м номером, сыграет против представительницы Австралии Дарьи Гавриловой (№785 WTA) четвертым запуском на корте №12. Ориентировочное время начала встречи – 17:30 по Киеву.
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Источник — Sport.ua
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😂😂😂
Ну ладно, ещё один US Open посмотрим)
😂😂😂
Ну ладно, ещё один US Open посмотрим)
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