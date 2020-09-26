Леонид БУРЯК: «Колос и Десна достойно сыграли в Лиге Европы»

Известный специалист прокомментировал вылет украинских клубов в квалификации Лиги Европы

  • 26.09.2020 15:56
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  • 1 комментарий
Леонид БУРЯК: «Колос и Десна достойно сыграли в Лиге Европы»
© ФК Колос

По мнению Буряка, и «Колос», и «Десна» достойны положительной оценки за матчи в евротурнире.

«Колос»? Достойно сыграли, достойно выступили. Все порадовало, кроме результата. Но это все опыт. Если команда играет и занимает позиции, позволяющие выступать в Лиге Европы, это о чем-то говорит. На следующий год, если «Колос» попадет в еврокубки, эти набитые шишки им только помогут и у них уже есть опыт. В еврокубках другой футбол, к которому надо привыкнуть. В принципе, и первая игра с «Арисом», и вторая с «Риекой» были достойно проведены».

«Десне» чуть-чуть сложнее было, чем «Колосу». Черниговцы провели два разных тайма. В первом тайме у «Десны» вообще шансов не было. «Вольфсбург» — организованная немецкая команда. Немцы достаточно много прессинговали, а когда тебя прессингуют, надо обладать мастерством и готовностью к таким ситуациям. Второй тайм «Десна» сыграла лучше. Поэтому давайте выступления «Колоса» и «Десны» в Лиге Европы занесем в позитив. Конечно, не беря во внимание результаты», - сказал Буряк.

Полностью интервью Леонида Буряка.

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Источник — Sport.ua

(3 голоса)

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Комментарии
    Jeka Lukashin
      Jeka Lukashin, 26.09.2020 16:24
    +2
    Для этого физрука,в бытность его тренером Динамо в далёком прошлом, они тоже достойно с Туном в квалификации ЛЧ сыграли
    Ссылка
    Jeka Lukashin
    online
      Jeka Lukashin, 26.09.2020 16:24
    +2
    Для этого физрука,в бытность его тренером Динамо в далёком прошлом, они тоже достойно с Туном в квалификации ЛЧ сыграли
    Ссылка
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