Леонид БУРЯК: «Колос и Десна достойно сыграли в Лиге Европы»

По мнению Буряка, и «Колос», и «Десна» достойны положительной оценки за матчи в евротурнире.

«Колос»? Достойно сыграли, достойно выступили. Все порадовало, кроме результата. Но это все опыт. Если команда играет и занимает позиции, позволяющие выступать в Лиге Европы, это о чем-то говорит. На следующий год, если «Колос» попадет в еврокубки, эти набитые шишки им только помогут и у них уже есть опыт. В еврокубках другой футбол, к которому надо привыкнуть. В принципе, и первая игра с «Арисом», и вторая с «Риекой» были достойно проведены».

«Десне» чуть-чуть сложнее было, чем «Колосу». Черниговцы провели два разных тайма. В первом тайме у «Десны» вообще шансов не было. «Вольфсбург» — организованная немецкая команда. Немцы достаточно много прессинговали, а когда тебя прессингуют, надо обладать мастерством и готовностью к таким ситуациям. Второй тайм «Десна» сыграла лучше. Поэтому давайте выступления «Колоса» и «Десны» в Лиге Европы занесем в позитив. Конечно, не беря во внимание результаты», - сказал Буряк.

Полностью интервью Леонида Буряка.