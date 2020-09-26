БУРЯК: «Пусть Динамо показывает плохую игру, но выиграет Лигу чемпионов»

Несмотря на вылет из Лиги Европы «Колоса» и «Десны», Леонид Буряк нашел позитив в выступлении украинских клубов в еврокубках на этой неделе.

— Леонид Иосифович, как оцените игру «Колоса» в матче Лиге Европы с «Риекой»?

— Достойно сыграли, достойно выступили. Все порадовало, кроме результата. Но это все опыт. Если команда играет и занимает позиции, позволяющие выступать в Лиге Европы, это о чем-то говорит. На следующий год, если «Колос» попадет в еврокубки, эти набитые шишки им только помогут и у них уже есть опыт. В еврокубках другой футбол, к которому надо привыкнуть. В принципе, и первая игра с «Арисом», и вторая с «Риекой» были достойно проведены.

— Что думаете о моменте, который не использовал Евгений Селезнев?

— Конечно, это ключевой момент. Но «Колос» играл на выезде с достаточно хорошей командой. Может, все по-другому было бы. Но винить кого-то в нереализованном стопроцентном моменте не стал бы. Селезнев извинился за тот эпизод. Но это футбол.

— Если бы дело дошло до серии пенальти, можно считать, что у «Колоса» было бы больше шансов, чем у «Риеки», учитывая, что Евгений Волынец – специалист по отражению одиннадцатиметровых ударов?

— Сейчас так гадать не стал бы. Они вылетели, поэтому давайте ставить на этом точку. Потому что гадать можно на чем угодно: кто взял бы пенальти, кто не взял бы, кто как в воротах играет. Но для первого раза они выступили достойно.

— А как оцените игру «Десны» в матче с «Вольфсбургом»?

— «Десне» чуть-чуть сложнее было, чем «Колосу». Черниговцы провели два разных тайма. В первом тайме у «Десны» вообще шансов не было. «Вольфсбург» — организованная немецкая команда. Немцы достаточно много прессинговали, а когда тебя прессингуют, надо обладать мастерством и готовностью к таким ситуациям. Второй тайм «Десна» сыграла лучше. Поэтому давайте выступления «Колоса» и «Десны» в Лиге Европы занесем в позитив. Конечно, не беря во внимание результаты.

— Как думаете, удаление Тамма повлияло на результат? В равных составах «Десна» могла бы зацепиться?

— Может быть. Но «Вольфсбург» мог прибавить. Ведь есть команды, которые по счету играют. Если не смотреть игру, абстрагироваться и посмотреть на итоговый счет 2:0, можно сказать, что это достаточно хороший результат, который не вызывает никаких сомнений. Но, опять же, скажу, что в исполнении «Десны» было проведено два разных тайма.

— Уход из «Десны» Филиппова и Фаворова повлиял на игру «Десны»?

— Думаю, да. Когда уходят лидеры, футболисты, которые представляют какую-то ценность для команды, это всегда ощутимо. Нужно время, чтобы, образно говоря, Селезнев или другой какой-то футболист занял эту нишу и соответствовал уровню.

— Что скажете по «Динамо» в противостоянии Лиги чемпионов с «Гентом»?

— «Динамо» было фаворитом этой дуэли и является им и после матча в Бельгии. Киевляне в первом матче добились достаточно убедительного результата, победив на выезде со счетом 1:2. Но есть вторая игра. Тренер «Гента» говорит, что с «Динамо» можно играть и его команда это докажет. Сейчас тренерскому штабу киевлян нужно построить тактику так, чтобы добиться результата и попасть в основную сетку Лиги чемпионов. Но и как сказал президент киевского клуба, «Динамо», конечно, нужно улучшать игру. С «Гентом» второй тайм киевляне лучше провели. Тем не менее у «Динамо» есть исполнители, которые должны играть чуть-чуть получше и сделать хорошую картинку для болельщиков.

— Как думаете, украинские легионеры «Гента» повлияли на ход первой встречи?

— Пишут сейчас, что в поражении «Гента» виноваты украинцы. Я бы так не говорил. Яремчук получил травму, Безус получил две желтые карточки. Но, действительно, такому опытному футболисту, игроку сборной в течение трех минут получить две карточки и уйти с поля, конечно, обидно.

— Луческу во главе «Динамо» показал себя с лучшей стороны?

— Он давно себя уже показал. Но сейчас в «Динамо» есть проблемы, но есть и результат. Но, знаете, пускай с такой же плохой игрой киевляне выигрывают Лигу чемпионов. Нет вопросов.

— Вы говорите с плохой игрой…

— Но об этом и президент «Динамо» говорит. Киевлянам надо улучшать процесс игры. Но и повторюсь, пускай вот так все катится и «Динамо» выигрывает Лигу чемпионов.

Нужно понимать, что есть объективные причины. Только несколько туров сыграли, много травмированных футболистов. В непростой ситуации Луческу принял «Динамо». У команды много проблем. Но посмотрим, как оно будет.