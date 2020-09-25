Реал Бетис

В одном из центральных матчей третьего тура Ла Лиги «Бетис» дома примет действующего чемпиона Испании – «Реал». Команда Мануэля Пеллегрини по итогам двух туров делит лидерство в Ла Лиге, и имеет шансы отобрать очки у «Королевского клуба».

В первых двух турах «Бетис» обыграл далеко не грандов испанского футбола – «Вальядолид» (2:0 дома) и «Алавес» (1:0 на выезде). По итогам двух туров по 6 очков на счету только у «Бетиса» и «Гранады», хотя не надо забывать о том, что некоторые матчи были перенесены.

В число этих матчей вошел и поединок первого тура «Реал» - «Хетафе». Поэтому, для чемпионов Испании новый сезон начался только неделю назад. И начался неудачно: команда Зидана на выезде так и не смогла распечатать ворота «Реал Сосьедада» - ничья 0:0.

Не за горами для «Реала» и старт в новом сезоне Лиги чемпионов, поэтому команде необходимо как можно скорее найти свою лучшую игру – при этом, желательно, не теряя очков в Ла Лиге. Испытание «Бетисом» - хорошая возможность набрать кондиции, но вот очки потерять вполне можно. Тем более, для Мануэля Пеллегрини матч против своего бывшего клуба наверняка по-прежнему носит принципиальный характер.

Что касается кадровой ситуации, то тут у «Реала» также есть проблемы. С «Бетисом» точно не сыграет Лукас Перес. Также под вопросом участие в матче Эдена Азара, Марко Асенсио, Мариано Диаса, Иско и Эдера Милитао.

Не все в порядке с составом и у «Бетиса». Травмированы Даниэль Мартин, Франсис Герреро и Виктор Камараса. Все трое в нынешнем сезоне не провели из-за травм еще ни одного матча – ни контрольного, ни официального. Также под вопросом участие в матче с «Реалом» опытного мексиканского хавбека Андреаса Гуардадо.

Несмотря на успешный старт «Бетиса», букмекеры в команду Мануэля Пеллегрини все равно не очень верят, считая «Реал» явным фаворитом матча. Коэффициент на победу подопечных Зидана – 1,87, на «Бетис» - 4,4. Вероятность ничьи – 3,94.

26 сентября, суббота