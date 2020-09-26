3-й тур
Реал Бетис
2:3
Реал Мадрид
26.09.2020, FT

Реал без Лунина с трудом обыграл Бетис

Команда Зидана добыла победу благодаря пенальти

  • 26.09.2020 23:58
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Реал без Лунина с трудом обыграл Бетис
© AS

В матче чемпионата Испании «Реал» не без проблем обыграл на выезде крепкий «Бетис» со счетом 3:2, выиграв благодаря пенальти, который на 82-й минуте реализовал Серхио Рамос.

В турах мадридцы набрали 4 очка.

Украинский вратарь Андрей Лунин провел матч на лавке запасных.

Бетис - Реал 2:3
Голы: Манди, 35, Виллиам, 37 - Вальверде, 14, Эмерсон (в свои ворота, 48), Рамос, 82 (с пен)

Бетис: Роблес, Эмерсон, Манди, Бартра, Морено, Родригес, Виллиам, Хоакин (Тельо, 63), Фекир (Морон, 73), Каналес, Санабрия (Монтойя, 70)

Реал: Куртуа, Карвахаль, Варан, Рамос, Менди, Каземиро, Кроос (Модрич, 45), Вальверде, Эдегор (Иско, 46), Бензема, Йович (Майораль, 72)

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Источник — Sport.ua

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