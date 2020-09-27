Бетис - Реал Мадрид - 2:3. Видео голов и обзор матча

В матче чемпионата Испании «Реал» не без проблем обыграл на выезде крепкий «Бетис» со счетом 3:2, выиграв благодаря пенальти, который на 82-й минуте реализовал Серхио Рамос. Украинский вратарь Андрей Лунин провел матч на лавке запасных.

Бетис - Реал 2:3

Голы: Манди, 35, Виллиам, 37 - Вальверде, 14, Эмерсон (в свои ворота, 48), Рамос, 82 (с пен)