Бетис - Реал Мадрид - 2:3. Видео голов и обзор матча

В матче чемпионата Испании «Реал» не без проблем обыграл на выезде крепкий «Бетис» со счетом 3:2, выиграв благодаря пенальти, который на 82-й минуте реализовал Серхио Рамос. Украинский вратарь Андрей Лунин провел матч на лавке запасных.
Бетис - Реал 2:3
Голы: Манди, 35, Виллиам, 37 - Вальверде, 14, Эмерсон (в свои ворота, 48), Рамос, 82 (с пен)
Лучшие моменты матча Реал Бетис - Реал Мадрид
|82'
|ГОЛ ! С пенальти забил Серхио Рамос (Реал Мадрид).
|48'
|АВТОГОЛ ! Мяч в свои ворота забил Эмерсон (Реал Бетис).
|37'
|ГОЛ ! Мяч забил Вилльям Карвалью (Реал Бетис).
|35'
|ГОЛ ! Мяч забил Эсса Манди (Реал Бетис).
|14'
|ГОЛ ! Мяч забил Федерико Вальверде (Реал Мадрид).
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Виталий Петровский, Sport.ua
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