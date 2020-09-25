Владимир ПЯТЕНКО: «Десна не наиграла на поражение»

Специалист считает, что удаление помешало команде из Чернигова сотворить сенсацию

  • 25.09.2020 08:27
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Владимир ПЯТЕНКО: «Десна не наиграла на поражение»
© ФК Десна Чернигов

Известный украинский тренер Владимир Пятенко прокомментировал поражение «Десны» в матче третьего квалификационного раунда Лиги Европы против «Вольфсбурга» (0:2).
 
«Десна» не наиграла на поражение. По той игре, что мы видели, выглядели солидно. Видно, что футболисты не боятся никого. Играют против «Шахтера» и «Динамо», высоко прессингуют.
 
Если бы не удаление, «Десна» могла претендовать и на дополнительное время, и на победу», – сказал Пятенко.
 
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Источник — Футбол 1/2/3

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