ВИДЕО. Тамм сыграл грубо. Десна осталась вдесятером на последние 30 минут

24 сентября проходит матч 3-го раунда квалификации Лиги Европы между «Вольфсбургом» и «Десной».
На 60-й минуте за грубую игру удален эстонский легионер «Десны» Йоонас Тамм. Он увидел от судьи вторую желтую карточку и автоматически красную.
Удаление, Тамм (Десна), 60 мин.
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Источник — Футбол 1/2/3
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