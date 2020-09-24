ВИДЕО. Тамм сыграл грубо. Десна осталась вдесятером на последние 30 минут

Неудачно для украинского клуба развивается матч Лиги Европы с «Вольфсбургом»

  • 24.09.2020 22:52
  • 436 просмотров
  • 1 комментарий
ВИДЕО. Тамм сыграл грубо. Десна осталась вдесятером на последние 30 минут
© UA-Football. Йоонас Тамм

24 сентября проходит матч 3-го раунда квалификации Лиги Европы между «Вольфсбургом» и «Десной».

На 60-й минуте за грубую игру удален эстонский легионер «Десны» Йоонас Тамм. Он увидел от судьи вторую желтую карточку и автоматически красную.

Удаление, Тамм (Десна), 60 мин.

 
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Источник — Футбол 1/2/3

(3 голоса)

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Комментарии
    dd dent
    online
      dd dent, 24.09.2020 23:00
    0
    Степаненко # 2 прям
    Ссылка
    dd dent
    online
      dd dent, 24.09.2020 23:00
    0
    Степаненко # 2 прям
    Ссылка
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