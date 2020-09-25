Владимир ПЯТЕНКО: «К сожалению, «царь» не реализовал супершанс»

Специалист прокомментировал вылет «Колоса» из Лиги Европы

  • 25.09.2020 04:25
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Владимир ПЯТЕНКО: «К сожалению, «царь» не реализовал супершанс»
© Футбол 1/2/3. Владимир Пятенко

Известный украинский тренер Владимир Пятенко прокомментировал поражение «Колоса» от «Риеки» (0:2) в матче квалификации Лиги Европы.

«В первые 10 минут «Риека» была очень агрессивная, и к чести «Колоса» они выдержали натиск. Игра была до забитого гола. К сожалению, «царь» не реализовал супершанс», - сказал Пятенко.

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Источник — Футбол 1/2/3

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