Владимир ПЯТЕНКО: «К сожалению, «царь» не реализовал супершанс»

Известный украинский тренер Владимир Пятенко прокомментировал поражение «Колоса» от «Риеки» (0:2) в матче квалификации Лиги Европы.
«В первые 10 минут «Риека» была очень агрессивная, и к чести «Колоса» они выдержали натиск. Игра была до забитого гола. К сожалению, «царь» не реализовал супершанс», - сказал Пятенко.
ВИДЕО. Запутался с мячом. Как Селезнев промазал с убойной позиции.
Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!
Источник — Футбол 1/2/3
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.