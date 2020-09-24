Тренер ВПК-Агро: «У нас немає основних і запасних гравців, всі рівні»

Сергій Соловйов – про завдання на сезон

  • 24.09.2020 13:20
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Тренер ВПК-Агро: «У нас немає основних і запасних гравців, всі рівні»
© ВПК-Агро. Сергей Соловьев

Наставник дебютанта Першої ліги ВПК-Агро Сергій Соловйов розповів Sport.ua про комплектацію команди, завдання на сезон та назвав фаворитів турніру.

— Чи задоволені ви комплектацією команди, враховуючи те, що довелося перебудовуватися під рівень Першої ліги з коліс?
— Будь-який тренер прагне якісного підсилення складу. Саме зараз підшукуємо гравців на позиції флангових захисників. Думаю, з іншими позиціями у нас немає проблем. На перегляд приїздили декілька хлопців, але вони не сильніші за наших гравців. Моя позиція — якщо запрошувати футболістів, то вони мають бути на голову сильнішими ніж ті гравці, які є в команді.

— На вашу думку, хто в команді є лідером на футбольному полі та поза ним?
— У нас вся команда лідер. Завжди говорю, що у нас немає ні запасного, ні основного складу. Кожен футболіст може в будь-який момент вийти й підсилити гру. Не хочеться нікого виділяти. ВПК-Агро славиться своєю колективною грою, у нас хороша атмосфера всередині колективу. У цей колектив без проблем вливаються новачки. В такій атмосфері і працюємо протягом чотирьох років.

— Які завдання керівництво клубу поставили перед командою на цей сезон?
— Прекрасно розуміємо, що вийшли на новий для себе рівень. Перехід з аматорів в Другу лігу майже не відчули, а в Першій лізі зовсім інший рівень футболу. Думаю, що на даний момент реальне завдання, яке можемо перед собою ставити — посісти місце всередині таблиці. Головне освоїтися на новому рівні, а потім ставитимемо більш амбітні завдання.

— Які завдання ставите перед собою особисто? Яких результатів команда має досягнути, щоб ви були щасливими?
— Зрозуміло, що для тренера найголовніше результат. Якщо не буде результату, то тренера звільнять. Хочеться досягати максимального результату у кожному матчі, при цьому демонструючи яскравий футбол. Хочемо, щоб на стадіон «Метеор» приходило якомога більше глядачів, а цього можна досягнути лише за рахунок змістовного футболу. 

Вважаю, що 1000-1200 глядачів на матчі - це вже хороший показник для міста, в якому і так багато футбольних матчів проводиться. Проте, хочемо, щоб кількість вболівальників на трибунах збільшувалася.

Чому граємо на «Метеорі»? Ми базуємося в Дніпрі і взагалі, в команді 80% футболістів з Дніпра. Майже весь тренерський штаб місцевий. У нас багато вихованців школи Дніпра. Це ні для кого не є секретом.

— Готові пожертвувати результатом в матчі, заради якості гри?
— На перший план виходить результат. Звісно, хочеться поєднувати результат і якість гри, але не завжди виходить.

— Можете виділити команди, які є головними претендентами на медалі у цьому сезоні?
— Не можу відповісти на це питання. У Першій лізі майже всі команди більш-менш рівні, як і в минулому сезоні. У кожному турі є сенсаційні результати і це чудово. Вболівальникам подобається, коли є інтрига. Наприклад, у Волині не склався старт сезону, але думаю це пов'язано з браком часу для нового наставника. 

Команда має зрозуміти вимоги тренерського штабу, награти ігрові зв'язки. За такий короткий час команди не будуються. Думаю, що з таким бюджетом Волинь має бути серед лідерів.

— Можете виділити футболістів, гра яких вас вразила?
— Це Будняк, Тищенко, Горбаченко, молодь нашої команди. Приємно, що ці хлопці прогресують. Зараз у чемпіонаті грає багато футболістів, з якими працював раніше. Слідкую за усіма лігами, адже це моя робота. У Першій лізі грає багато кваліфікованих футболістів. В такому чемпіонаті приємно виступати.

Після трьох турів не можу виділити явного аутсайдера, чемпіонат цікавий. Сподіваюся, що так і продовжуватиметься, якщо не буде проблем, пов'язаних з карантином. На жаль, карантин нас вибив з колії. Це було помітно у першому турі, коли лише шляхом кращої функціональної готовності Альянс нас переграв. Липоводолинці готувалися до перехідних матчів, тому фізично вони були краще готові. Ми пів року взагалі повноцінно не тренувалися, а за місяць складно підготуватися до першого офіційного матчу після паузи.

— Можете розповісти про інфраструктуру клубу? Чи все вас задовольняє?
— На жаль, у нас немає своєї бази. Базуємося в місті, на стадіоні Молодіжного парку. Займаємося на штучному газоні, потім доводиться їздити в Магдалинівку, де є газон з натуральним покриттям. Президент робить усе, що від нього залежить, намагається розв'язувати усі проблеми. Хочеться йому за це подякувати. Проте, ця проблема залишається відкритою. У нас майже немає умов для  відновлення. А для тренувального процесу в ВПК-Агро умови наближені до ідеальних.

Ігор КРОХА, спеціально для Sport.ua
 

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Источник — Sport.ua

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