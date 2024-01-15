В тренерском штабе Буковины произошли изменения
Также в клубе новый спортивный директор
Как стало известно Sport.ua, в перволиговой черновицкой команде произошли изменения на тренерском мостике.
По информации нашего источника, помощниками главного тренера Андрея Мельничука стали: Сергей Соловьев, возглавлявший в свое время перволиговый ВПК-Агро, Виталий Комарницкий и Игорь Билан, который будет отвечать за подготовку вратарей. Два последних в прошлом году были тренерами ЛНЗ.
Новым спортивным директором ФК «Буковина» стал Григорий Чурилов.
Пока «Буковина» занимает второе место в группе «Выбывание» в Первой лиге, набрав 21 очко.
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