В тренерском штабе Буковины произошли изменения

Как стало известно Sport.ua, в перволиговой черновицкой команде произошли изменения на тренерском мостике.

По информации нашего источника, помощниками главного тренера Андрея Мельничука стали: Сергей Соловьев, возглавлявший в свое время перволиговый ВПК-Агро, Виталий Комарницкий и Игорь Билан, который будет отвечать за подготовку вратарей. Два последних в прошлом году были тренерами ЛНЗ.

Новым спортивным директором ФК «Буковина» стал Григорий Чурилов.

Пока «Буковина» занимает второе место в группе «Выбывание» в Первой лиге, набрав 21 очко.