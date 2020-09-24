Завоеватели кубков. С кем Колосу играть в третьем раунде квалификации ЛЕ

После прекрасного вояжа в Грецию, где «Колос» оказался сильнее и лучше местного «Ариса», подопечным Руслана Костышина все еще очень рано почивать на лаврах. Для решения задачи по выходу в групповой раунд Лиги Европы предстоит пройти еще два раунда квалификации. И ближайшим оппонентом представителя Ковалевки станет хорватская «Риека».

Предлагаем детальнее разобраться, что из себя представляет этот клуб, чтобы лучше понимать, с какими вызовами придется столкнуться «Колосу».

Визитка

Футбольный клуб «Риека» был основан в июле 1946 года, и поначалу носил название «Кварнер». Нынешнее имя команда получила в 1954-м, а вскоре после этого добыла путевку в элитный дивизион чемпионата Югославии. Там «Риека» провела большую часть времени до самого развала этой страны, но серьезных успехов не добивалась.

Куда лучше дела у «Риеки» обстояли с участием в национальном Кубке. В 1978 году «белые» добыли свой первый серьезный трофей, подняв над головами Кубок Югославии. А уже в следующем сезоне «Риеке» удалось отстоять звание обладателя Кубка. Шанс завоевать третий аналогичный трофей «белые» получили в 1987 году, но в серии пенальти уступили «Хайдуку».

После развала Югославии и организации розыгрыша чемпионата независимой Хорватии, «Риека» стала куда чаще оказываться вверху. В частности, к нынешнему моменту в активе «белых» 7 «серебряных» и 3 «бронзовых» комплектов медалей чемпионата Хорватии. Однако главный в своей истории трофей «Риека» добыла по итогам сезона-2016/17, когда сенсационно на финише обошла на 2 очка загребское «Динамо» и завоевала титул чемпиона страны, остающийся пока единственным для «белых».

В то же время удачные участия в розыгрышах национального Кубка «Риека» смогла продолжить и после развала Югославии. К настоящему моменту в активе «белых» шесть побед в Кубке Хорватии, причем эта команда является действующим обладателем трофея, который сумела отстоять, ведь выиграла его и по итогам сезона-2018/19. Примечательно, что всего «Риека» 10 раз пробивалась в финалы Кубка Югославии или Хорватии, и добыла 8 трофеев при всего лишь 2 поражениях, что говорит о, как принято характеризовать такие коллективы, кубковом характере ближайшего оппонента «Колоса» в Лиге Европы.

Стадион

Увы, но волею жребия «Колос» снова, как и против «Ариса», вынужден будет сыграть матч на выезде, а не на своей новой красавице-арене. Свои домашние поединки «Риека» проводит на стадионе «Руевица», официальное название которого совпадает с названием клуба – стадион «ХНК Риека».

Эта арена была заложена осенью 2014 года, а открыта летом 2015-го. Стадион является временным пристанищем «Риеки», пока не будет возведена новая полноценная домашняя арена клуба – «Кантрида».

Изначально «Руевица» была рассчитана чуть больше, чем на 6 тысяч зрителей, однако собственник «Риеки» Дамир Мишкович проинвестировал расширение вместимости стадиона до 8 тысяч, чтобы «белые» имели возможность принимать на своей арене соперников в групповых раундах Лиги Европы и Лиги чемпионов.

Отметим, что бюджет строительства «Руевицы» составил 24 миллиона евро. Стоимость строительства новой «Кантриды» по оценкам двухлетней давности была равна 40 миллионам евро, однако, скорее всего, эта сумма увеличится, когда дело будет близиться к принятию арены в эксплуатацию.

Главный тренер

С 23 сентября 2019 года «Риеку» возглавляет словенец Симон Рожман. Этому специалисту 37 лет, и он малоизвестен за пределами балканского региона. В качестве футболиста Рожман играл в родной Словении во второразрядных командах, на позиции полузащитника. Завершил игровую карьеру в 2009 году, когда ему было всего-навсего 26 лет.



ФК Риека. Симон Рожман

Работать тренером Рожман начал в словенском «Целе», где изначально курировал вопрос набора молодых футболистов в клубную академию. В 2014 году Симон был назначен главным тренером «Целе», с ходу приведя команду к рекордному для нее завоеванию «серебра» национального чемпионата, а также вывел подопечных в финал Кубка Словении. После этого Рожман принял приглашение «Домжале», с которым все-таки выиграл национальный Кубок по итогам сезона-2016/17, но из-за неудачного старта чемпионата-2019/20 был вынужден уйти в отставку, и вскоре получил приглашение от «Риеки».

С «Риекой» Рожман финишировал третьим в минувшем чемпионате Хорватии, а также отстоял звание обладателя Кубка страны. Что правда, участие в квалификации Лиги Европы с «белыми» не станет историческим событием для карьеры тренера, так как дебютировать на этой стадии евротурнира он успел еще с «Целе» в 2015 году, когда ему едва-едва исполнилось 32.

Лидеры команды

Звезд первой величины, конечно же, в составе «Риеки» нет и быть не может в силу объективных причин. Однако лидер в этой команде в прошлом сезоне был вполне очевидный – это центральный нападающий Антонио Чолак. Ему 27 лет, родился он в Германии и имеет двойное (немецко-хорватское) гражданство. Карьеру футболиста Чолак начинал в немецких клубах, но серьезного успеха не добился, удачно выступая в основном в дублирующих командах (в частности, за резервистов «Нюрнберга» форвард забил 30 голов в 59 матчах). В «Риеку» перешел летом минувшего года за 850 тысяч евро из «Хоффенхайма», и без труда стал лучшим бомбардиром команды с 20 забитыми мячами, а также одним из лучших голеадоров первенства Хорватии (разделил это звание с Цакташем из «Хайдука» и Маричем из «Осиека»). Неудивительно, что яркая и результативная игра в «Риеке» привела к тому, что за год стоимость футболиста по версии Transfermarkt возросла с 2 до 4 миллионов евро. Впрочем, против «Колоса» этот футболист за «белых» уже не сыграет, так как буквально за пару дней до поединка был продан в греческий ПАОК, и это серьезнейшая кадровая потеря для хорватской команды.



ФК Риека

На фоне отсутствия Чолака, у «белых» стоит выделять 29-летнего центрального атакующего полузащитника Франко Андрияшевича. В свое время «Риека» продала его в «Гент» за 4,2 миллиона евро, а осенью минувшего года договорилась с бельгийцами о двухлетней аренде футболиста. В минувшем сезоне Андрияшевич стал лучшим ассистентом своей команды в чемпионате Хорватии с 5 передачами в активе.

Обращает на себя внимание и фигура 30-летнего правого защитника Ивана Томечака, потому как этот футболист известен в Украине по выступлениям за «Днепр» в сезоне-2015/16. Затем после проблем, начавшихся у «днепрян», хорват отбыл в Саудовскую Аравию, а до переезда в «Риеку», случившегося в феврале минувшего года, немного поиграл в Бельгии за «Мехелен» и «Брюгге».

А вот с вратарской позицией у «Риеки» могут быть проблемы. В начале сентября «белые» продали в «Верону» 20-летнего таланта Айвора Пандура, за которого выручили чуть менее миллиона евро, а потому ныне за пост № 1 борются опытный и не всегда стабильный 33-летний Андрей Пршкало и 22-летний Иван Невистич, у которого также далеко не лучшая статистика.

Стиль игры

«Риека» при Рожмане весьма вариативная в плане выбора тактических схем на игру команда. Чаще всего наставник отдает предпочтение игре в два нападающих, хотя нередко обходился и одиноким Чолаком впереди с играющим под ним Андрияшевичем. В связи с достаточно неожиданной продажей ключевого бомбардира предсказать, как «белые» сыграют против «Колоса» весьма непросто. Это могут быть и 5-3-2, и 4-2-3-1, и 3-5-2, и даже (что, впрочем, очень маловероятно – лишь 5 матчей в минувшем сезоне) 4-4-2.

«Риека» умеет высоко прессинговать, особенно любит делать это в поединках против соперников, которых считает менее сильными, чем она сама. С фаворитами же «белые» часто закрываются, вследствие чего ни о каком серьезном прессинге со стороны этой команды не стоит вести и речи. Поэтому вновь-таки большой вопрос, как хорваты отнесутся к «Колосу», и будут ли играть против гостей из Украины осторожно, либо же постараются «забросать шапками» с первых минут.

В целом, ближайший соперник «Колоса» - весьма крепкая с физической точки зрения команда. Футболисты «Риеки» прекрасно себя чувствуют в единоборствах, выигрывая в среднем больше половины из них (50,2%). Статистика «Колоса» в этом компоненте чуть менее убедительная – 48% выигранных.

Да и в атаке «Риека» показывает себя лучше. При среднематчевом показателе ожидаемых голов 1,73xG, у «белых» количество реально забитых равно 1,62. Пропускает же «Риека» в среднем по 1,18 мячей за игру. «Колос» вновь-таки в подобных сравнениях оказывается далеко не в фаворитах – 1,28 забитых мячей при 1,31xG и 1,78 пропущенных голов в среднем за матч.

С другой стороны, у «Колоса» наверняка будет возможность воспользоваться слабостями «Риеки». Эта команда предпочитает больше играть с мячом, нежели ковалевцы (52% владение против 44% у «Колоса»), но не имеет выдающейся точности пасов (лишь 82,2%), а еще достаточно часто совершает потери (108 в среднем за матч). Если футболисты «Колоса» сумеют сыграть максимально слаженно и прагматично, а также не будут транжирить свои шансы, то «Риеку» можно вынудить ошибаться достаточно часто, и использовать это в свою пользу.

Риека - Колос. Прогноз и анонс на матч квалификации Лиги Европы

Предыдущие матчи

С учетом того, что «Колос» является дебютантом еврокубков, ранее «Риека» никак не имела возможности пересекаться с ковалевцами, однако с нашим полпредом во времена независимости Украины и Хорватии все же встречалась. В сезоне-2009/10 «белые» в 3-м раунде квалификации Лиги Европы угодили на «Металлист», и были биты в обоих матчах – 2:1 (в Риеке) и 2:0 (в Харькове). Примечательно, что победу харьковчанам на выезде на 85-й минуте принес точный удар Владимира Лысенко, который ныне выступает за «Колос». Очевидно, никто в Украине не будет против, если 32-летнему нападающему удастся и на этот раз стать автором победного для его команды мяча в противостоянии с «Риекой», что продолжит кампанию «Колоса» в этой Лиге Европы.