Риека накануне матча с Колосом продала лидера атак

Соперник «Колоса» по третьему раунду квалификации Лиги Европы хорватская «Риека» понесла серьезную кадровую потерю.

Хорваты продали в греческий ПАОК своего лучшего бомбардира в минувшем сезоне (20 мячей в 32 матчах чемпионата) Антонио Чолака.

Официальный сайт греческого клуба сообщает, что контракт с новичком подписан на четыре сезона. В ПАОКе Чолак будет играть под 25-м игровым номером.

Напомним, «Риека» примет «Колос» на своем поле в четверг, 24 сентября. Победитель этой пары в раунде плей-офф квалификации сыграет на выезде против датского «Копенгагена» или польского «Пьяста».