Риека накануне матча с Колосом продала лидера атак

Антонио Чолак стал футболистом греческого ПАОКа

  • 22.09.2020 15:13
  • 2008 просмотров
  • 4 комментария
Риека накануне матча с Колосом продала лидера атак
© paokfc.gr. Антонио Чолак

Соперник «Колоса» по третьему раунду квалификации Лиги Европы хорватская «Риека» понесла серьезную кадровую потерю.

Хорваты продали в греческий ПАОК своего лучшего бомбардира в минувшем сезоне (20 мячей в 32 матчах чемпионата) Антонио Чолака.

Официальный сайт греческого клуба сообщает, что контракт с новичком подписан на четыре сезона. В ПАОКе Чолак будет играть под 25-м игровым номером.

Напомним, «Риека» примет «Колос» на своем поле в четверг, 24 сентября. Победитель этой пары в раунде плей-офф квалификации сыграет на выезде против датского «Копенгагена» или польского «Пьяста».

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Источник — ФК ПАОК

(7 голосов)

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Комментарии
    y-grec
    online
      y-grec, 22.09.2020 16:03
    0
    То не тільки Десна продає
    Ссылка
    Frank Piter
    online
      Frank Piter, 22.09.2020 15:59
    0
    Алексей Романенко, 22.09.2020 15:28
    Видимо руководство Риеки не верит что пройдёт такой Колос, поэтому и продало своего лучшего нападающего по примеру Десны.
    Они просто живут от трансферов. Появилось хорошее предложение - продали.
    Ссылка
    Алексей Романенко
    online
      Алексей Романенко, 22.09.2020 15:28
    +1
    Видимо руководство Риеки не верит что пройдёт такой Колос, поэтому и продало своего лучшего нападающего по примеру Десны.
    Ссылка
    Sauron
    online
      Sauron, 22.09.2020 15:22
    +2
    Серйозна втрата!
    Ссылка
    Sauron
    online
      Sauron, 22.09.2020 15:22
    +2
    Серйозна втрата!
    Ссылка
    Алексей Романенко
    online
      Алексей Романенко, 22.09.2020 15:28
    +1
    Видимо руководство Риеки не верит что пройдёт такой Колос, поэтому и продало своего лучшего нападающего по примеру Десны.
    Ссылка
    y-grec
    online
      y-grec, 22.09.2020 16:03
    0
    То не тільки Десна продає
    Ссылка
    Frank Piter
    online
      Frank Piter, 22.09.2020 15:59
    0
    Алексей Романенко, 22.09.2020 15:28
    Видимо руководство Риеки не верит что пройдёт такой Колос, поэтому и продало своего лучшего нападающего по примеру Десны.
    Они просто живут от трансферов. Появилось хорошее предложение - продали.
    Ссылка
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