Василий КАРДАШ: «Гент не создавал неразрешимых задач для обороны Динамо»

Специалист прокомментировал победу украинской команды в матче квалификации Лиги чемпионов

  • 24.09.2020 08:47
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Василий КАРДАШ: «Гент не создавал неразрешимых задач для обороны Динамо»
© ФК Динамо Киев. Василий Кардаш

Бывший игрок «Динамо» Василий Кардаш высказался о победе киевлян над «Гентом» (2:1) в первом матче 4-го квалификационного раунда Лиги чемпионов.

«Действительно, для «Динамо» задел перед ответным поединком получился хорошим. Надеюсь, киевляне не растеряют преимущество выездной победы.  

Фактор быстрого гола многое меняет в игре. Мяч Супряги добавил гостям уверенности. Правда, концовка первого тайма была не самой лучшей. И не потому что «Динамо» пропустило гол, очень глубоко киевляне начали садиться к своим воротам. «Гент» быстро это почувствовал и выровнял положение. А во втором тайме динамовцам помогло удаление Безуса. Потом гости хладнокровно довели дело до победы.

Очень хорошее впечатление производит Илья Забарный. При должном отношении к делу, этого футболиста ждет хорошее будущее. Но вообще «Гент» не создавал неразрешимых задач для обороны «Динамо», за исключением мяча, забитого после розыгрыша углового.

Забарного я назвал в общем. А в прошедшем матче я бы выделил всю команду. Никто не выпадал из игры.  

Выездным заделом «Динамо» просто обязано воспользоваться и пробиться в групповой раунд Лиги чемпионов. Пока все складывается в пользу украинской команды», - сказал Кардаш.

Ответный поединок «Динамо» — «Гент» состоится в Киеве во вторник, 29-го сентября.

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Источник — zbirna.com

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