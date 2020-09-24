В четверг, 24 сентября, в рамках третьего раунда квалификации Лиги Европы «Риека» примет «Колос». На этой стадии противостоянии состоят из одного матча.

Встреча состоится в Риеке на стадионе «Руевица». Арбитр из Португалии Тьягу Мартинш даст стартовый свисток в 21:45 по киевскому времени.

Риека – Колос. Прогноз и анонс на матч квалификации Лиги Европы

В прямом эфире поединок можно посмотреть на телеканале «Футбол 2» и сервисе oll.tv.

Sport.ua проведет текстовую онлайн-трансляцию матча «Риека» - «Колос».