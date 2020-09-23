Вольфсбург - Десна: прогноз на дебют черниговцев

Украинские клубы неделю назад стартовали в новом сезоне еврокубков. Пока все для наших представителей складывается неплохо: «Динамо» победило «АЗ», «Колос» сенсационно прошел «Арис». Этот мид-вик будет еще более насыщенным. Киевляне и ковалевцы сыграют снова, а к ним присоединится еще и «Десна». Для черниговского клуба, титульным партнером которого является компания Parimatch, это будет дебют на международной арене.

В третий раз украинский клуб будет противостоять немецкому «Вольфсбургу». Сначала это была «Александрия» в группе прошлогодней Лиги Европы, затем «Шахтер» в 1/8 финала ЛЕ, и вот теперь черниговский клуб в квалификации нового сезона. Каждый болельщик может сделать прогноз на матч, а аналитики Parimatch помогут разобраться с тем, чего ждать от игры.

«Вольфсбург» - «Десна»

Прогноз: победа «Десны» с форой +1,5 гола. Коэффициент: 2,37

Благодаря чему «Десна» достигла своего успеха? Согласованная с главным тренером селекция, игровая дисциплина, физическая готовность и разумное использование талантов отдельных игроков. Подобный рецепт предполагает, что и в матчах против команд, выше классом, «Десна» все равно упирается до последнего. Показательные здесь даже не столько матчи против «Динамо», у которого черниговцы постоянно отбирают очки, сколько против «Шахтера». В прошлом сезоне «Десна» уступила «горнякам» во всех четырех матчах, но при этом лишь раз - больше, чем в один гол.

«Вольфсбург» - «Десна»

Прогноз: индивидуальный тотал «Вольфсбурга» менее 2,5 голов. Коэффициент: 1,87

Что собой представляет нападение «Вольфсбурга» мы видели неоднократно. Если упростить, то выглядит это так: удержи Вегхорста - и ты удержишь атаку «волков». Нидерландский форвард дважды забил албанскому «Кукеси» в предыдущем раунде квалификации, а вот против «Байера» в первом туре Бундеслиги промолчал - и «Вольфсбург» не забил.

Сильные стороны Вегхорста - игра на втором этаже. У центральных защитников «Десны» проблем в этом компоненте нет, да и в принципе черниговцы в хороший день вполне могут оставить Вегхорста на сухом пайке.

В четырех матчах против украинских клубов за последний год «Вольфсбург» лишь раз забил больше одного мяча - в домашнем матче против «Александрии». Но тогда имели место серьезные ошибки голкипера. Если вратарь «Десны» Паст не подведет, то черниговцы не должны рассыпаться в обороне.

«Вольфсбург» - «Десна»

Прогноз: проход «Десны». Коэффициент: 8,20

Наконец, почему бы не побороться за неистовый коэффициент даже не на победу, а на проход «Десны»? В стартовых матчах «Вольфсбурга» прослеживается ротация, в которой предпочтение отдается вовсе не Лиге Европы, а национальному чемпионату. Так, против «Десны» следует ожидать где-то наполовину основной состав «Вольфсбурга». Скамейка запасных там неплохая, но все же.

Наставник «Десны» Александр Рябоконь также предоставляет передышку основе. Но у него как раз приоритетом является Лига Европы! В частности, против «Ингульца» в прошлом туре полный или частичный отдых получили более половины из тех, кто в четверг выйдет с первых секунд.

Ну и сам коэффициент от аналитиков Parimatch очень лакомый. К примеру, непроигрыш «Десны» оценивается всего лишь 4,60, тогда как проход - почти вдвое дороже. Но не трудно догадаться, кто больше будет стремиться перевести игру в овертайм или в серии пенальти и у какой команды от такого развития событий только прибавится уверенности в собственных силах. А психология в такие моменты - решающий фактор.