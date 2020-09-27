После Десны. Вольфсбург не сумел справиться с Фрайбургом в Бундеслиге

27 сентября в чемпионате Германии завершился 2-й тур Бундеслиги.
«Фрайбург» и «Вольфсбург» сыграли вничью с счетом 1:1.
Тремя днями ранее «Волки» выбили из Лиги Европы черниговскую «Десну», и теперь не смогли набрать максимум очков в матче Бундеслиги.
Бундеслига. 2-й тур
«Фрайбург» – «Вольфсбург» – 1:1
Голы: Петерсон, 11 – Брекало, 42.
Турнирная таблица Бундеслиги
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Источник — Sport.ua
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