В поединке 2-го тура чемпионата Германии по футболу «Фрайбург» сыграл вничью с «Вольфсбургом» (1:1).
Предлагаем вашему вниманию видео голов и обзор матча.
«Фрайбург» — «Вольфсбург» — 1:1
Голы: Петерсен, 11 — Брекало, 42
Лучшие моменты матча Фрайбург - Вольфсбург
|42'
|ГОЛ ! Мяч забил Йосип Брекало (Вольфсбург).
|11'
|ГОЛ ! Мяч забил Нильс Петерсен (Фрайбург).
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Источник — Sport.ua
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