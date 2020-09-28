Вячеслав ШЕВЧУК: «Десна не была готова к домашней заготовке Вольфсбурга»

Бывший игрок сборной Украины Вячеслав Шевчук прокомментировал поражение черниговской «Десны» в матче 2-го квалификационного раунда Лиги Европы против немецкого «Вольфсбурга» (0:2).

«Сразу видно, что такие розыгрыши стандартных положений, как у Вольфсбурга, это домашняя заготовка. Десна не была готова к этому моменту. Десна сама славится тем, что делает такие неожиданные домашние заготовки», - сказал Шевчук.