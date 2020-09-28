Вячеслав ШЕВЧУК: «Десна не была готова к домашней заготовке Вольфсбурга»

Специалист – о поражении «северян» в квалификации Лиги Европы

  • 28.09.2020 15:29
  • 199 просмотров
  • 1 комментарий
Вячеслав ШЕВЧУК: «Десна не была готова к домашней заготовке Вольфсбурга»
© Футбол 1/2/3. Вячеслав Шевчук

Бывший игрок сборной Украины Вячеслав Шевчук прокомментировал поражение черниговской «Десны» в матче 2-го квалификационного раунда Лиги Европы против немецкого «Вольфсбурга» (0:2).

«Сразу видно, что такие розыгрыши стандартных положений, как у Вольфсбурга, это домашняя заготовка. Десна не была готова к этому моменту. Десна сама славится тем, что делает такие неожиданные домашние заготовки», - сказал Шевчук.

Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!

Источник — Футбол 1/2/3

(3 голоса)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Комментарии
    ffff
      ffff, 28.09.2020 16:00
    0
    Прям супер новость, или до Шевчука всё доходит на пятый день.
    Ссылка
    ffff
      ffff, 28.09.2020 16:00
    0
    Прям супер новость, или до Шевчука всё доходит на пятый день.
    Ссылка
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности