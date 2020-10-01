Александр ФИЛИППОВ: «Вольфсбургу помогло удаление»

Экс-форвард «Десны» – о дебюте бывшей команды в еврокубках

  • 01.10.2020 07:34
  • 811 просмотров
  • 0 комментариев
Александр ФИЛИППОВ: «Вольфсбургу помогло удаление»
© Футбол 1/2/3. Александр Филиппов

На прошлой неделе «Десна» дебютировала в Лиге Европы. Правда, потерпев поражение от «Вольфсбурга» (0:2), черниговский клуб сразу же покинул еврокубки. Экс-игрок «северян» Александр Филиппов прокомментировал выступление своей бывшей команды.

«Конечно же, я смотрел и переживал за ребят. Наверное, просто не хватило европейского опыта. Вольфсбург не блеснул и ничего сверхъестественного не показал. Они забили гол, пока Десна неуверенно себя чувствовала и нервничала. Потом уже поняли, что терять нечего и нужно просто играть в футбол. Вольфсбург играл по счету. Ребята здорово провели второй тайм, не сели. Конечно, Вольфсбургу помогло удаление. Если бы Тамм не совершил ту ошибку, у Десны были бы все шансы. Они молодцы, бились как одно целое, как семья. Думаю, у ребят и дальше будет все хорошо».

Также украинец сравнил Десну и Сент-Трюйден: «В Украине больше в закрытый футбол играют, больше тактики. Тут он более открытый и физический, здесь все игроки высокие. Но я б сказал, что Десна всегда бы боролась за высокие места, привыкла бы. Было бы тяжело, конечно. Каждую игру здесь нужно отдаваться на 100%. Но я уверен, что у Десны все бы получилось», - сказал Филиппов.

Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!

Источник — Футбол 1/2/3

(2 голоса)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Комментарии
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности