Александр ФИЛИППОВ: «Вольфсбургу помогло удаление»

На прошлой неделе «Десна» дебютировала в Лиге Европы. Правда, потерпев поражение от «Вольфсбурга» (0:2), черниговский клуб сразу же покинул еврокубки. Экс-игрок «северян» Александр Филиппов прокомментировал выступление своей бывшей команды.

«Конечно же, я смотрел и переживал за ребят. Наверное, просто не хватило европейского опыта. Вольфсбург не блеснул и ничего сверхъестественного не показал. Они забили гол, пока Десна неуверенно себя чувствовала и нервничала. Потом уже поняли, что терять нечего и нужно просто играть в футбол. Вольфсбург играл по счету. Ребята здорово провели второй тайм, не сели. Конечно, Вольфсбургу помогло удаление. Если бы Тамм не совершил ту ошибку, у Десны были бы все шансы. Они молодцы, бились как одно целое, как семья. Думаю, у ребят и дальше будет все хорошо».

Также украинец сравнил Десну и Сент-Трюйден: «В Украине больше в закрытый футбол играют, больше тактики. Тут он более открытый и физический, здесь все игроки высокие. Но я б сказал, что Десна всегда бы боролась за высокие места, привыкла бы. Было бы тяжело, конечно. Каждую игру здесь нужно отдаваться на 100%. Но я уверен, что у Десны все бы получилось», - сказал Филиппов.