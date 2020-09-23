Калинина вышла во второй раунд квалификации Ролан Гаррос

Украинская теннисистка Ангелина Калинина (№153 WTA) успешно начала выступления в квалификации Ролан Гаррос.
На старте отборочного турнира 23-летняя украинка обыграла швейцарку Викторию Голубич (№129 WTA).
Ролан Гаррос. Первый круг квалификации
Ангелина Калинина (Украина) – Виктория Голубич (Швейцария) – 6:1, 6:3
В следующем раунде Калинина сразится против Варвары Лепченко из США (№183 WTA).
Ранее во второй круг квалификации вышла Марта Костюк. Леся Цуренко и Дарья Снигур завершили выступления после стартового матча.
Источник — Sport.ua
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