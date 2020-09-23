Калинина вышла во второй раунд квалификации Ролан Гаррос

Несмотря на все прогнозы украинка разобралась с Викторией Голубич

  • 23.09.2020 14:16
  • 780 просмотров
  • 8 комментариев
Калинина вышла во второй раунд квалификации Ролан Гаррос
© US Open. Ангелина Калинина

Украинская теннисистка Ангелина Калинина (№153 WTA) успешно начала выступления в квалификации Ролан Гаррос.
 
На старте отборочного турнира 23-летняя украинка обыграла швейцарку Викторию Голубич (№129 WTA).
 
Ролан Гаррос. Первый круг квалификации
Ангелина Калинина (Украина) – Виктория Голубич (Швейцария) – 6:1, 6:3
 
В следующем раунде Калинина сразится против Варвары Лепченко из США (№183 WTA).
 
Ранее во второй круг квалификации вышла Марта Костюк. Леся Цуренко и Дарья Снигур завершили выступления после стартового матча.

Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!

Источник — Sport.ua

(6 голосов)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Комментарии
    Stanislav Matusevych
    online
      Stanislav Matusevych, 23.09.2020 15:03
    0
    Невже Ангеліна нарешті пристосувалася до улюбленого грунту? Це її територія, тут вона може своєю суто грунтовою грою замучити Лепченко. Та ніяк не вийде на свій звичний рівень після травми, і боротися з нею можна. Але для цього потрібно самій Ангеліні бути в тонусі.
    Ссылка
    relax-1984
    online
      relax-1984, 23.09.2020 14:54
    +1
    Пам'ятаю який бій дала Ангеліна Слоан Стівенс. І це при хорошій формі останньої. Хотілося, щоб всі наші надії на молоде покоління заключалися не лише в Марті. Хоч і роки вже у Калініної дорослі як для тенісу. Надіємось...
    Ссылка
    olya403
    online
      olya403, 23.09.2020 14:54
    0
    Ангеліна приємно здивувала. Молодець!
    Ссылка
    B0N1K
    online
      B0N1K, 23.09.2020 14:45
    0
    kollekciy, 23.09.2020 14:40
    В Калініної таке часто бувало, що на шоломах її як підміняє в кращий бік. А, Катаріна програла Голубіч з схожим рахунком. Що їй в основі робити, тільки премію забрати та і все мабуть.
    для несіяних дуже багато від жеребу залежить, може й пройде в 2-й раунд, якщо гратиме проти кваліфаєра чи близької за рейтингом суперниці.
    Ссылка
    kollekciy
      kollekciy, 23.09.2020 14:40
    +1
    В Калініної таке часто бувало, що на шоломах її як підміняє в кращий бік. А, Катаріна програла Голубіч з схожим рахунком. Що їй в основі робити, тільки премію забрати та і все мабуть.
    Ссылка
    Александр Сурков
    online
      Александр Сурков, 23.09.2020 14:33
    0
    Александр Петухов, 23.09.2020 14:20
    Да, Лепченко не подарок. Помнится ей даже Даяна проигрывала.
    Даяна ей не проигрывала, хоть и были очень сложные две трехсетовые игры. А вот Элина с Лесей проигрывали, причем Леся аж 5 игр. Но вообще в сопернице нет нечего особенного кроме того, что она левша, и если Ангелина к этому приспособится, то у нее не должно возникнуть проблемы.
    Ссылка
    Ирина Волошкевич
    online
      Ирина Волошкевич, 23.09.2020 14:26
    0
    Ничо, прорвемся!
    Ссылка
    Александр Петухов
    online
      Александр Петухов, 23.09.2020 14:20
    0
    Да, Лепченко не подарок. Помнится ей даже Даяна проигрывала.
    Ссылка
    relax-1984
    online
      relax-1984, 23.09.2020 14:54
    +1
    Пам'ятаю який бій дала Ангеліна Слоан Стівенс. І це при хорошій формі останньої. Хотілося, щоб всі наші надії на молоде покоління заключалися не лише в Марті. Хоч і роки вже у Калініної дорослі як для тенісу. Надіємось...
    Ссылка
    kollekciy
      kollekciy, 23.09.2020 14:40
    +1
    В Калініної таке часто бувало, що на шоломах її як підміняє в кращий бік. А, Катаріна програла Голубіч з схожим рахунком. Що їй в основі робити, тільки премію забрати та і все мабуть.
    Ссылка
    Stanislav Matusevych
    online
      Stanislav Matusevych, 23.09.2020 15:03
    0
    Невже Ангеліна нарешті пристосувалася до улюбленого грунту? Це її територія, тут вона може своєю суто грунтовою грою замучити Лепченко. Та ніяк не вийде на свій звичний рівень після травми, і боротися з нею можна. Але для цього потрібно самій Ангеліні бути в тонусі.
    Ссылка
    olya403
    online
      olya403, 23.09.2020 14:54
    0
    Ангеліна приємно здивувала. Молодець!
    Ссылка
    B0N1K
    online
      B0N1K, 23.09.2020 14:45
    0
    kollekciy, 23.09.2020 14:40
    В Калініної таке часто бувало, що на шоломах її як підміняє в кращий бік. А, Катаріна програла Голубіч з схожим рахунком. Що їй в основі робити, тільки премію забрати та і все мабуть.
    для несіяних дуже багато від жеребу залежить, може й пройде в 2-й раунд, якщо гратиме проти кваліфаєра чи близької за рейтингом суперниці.
    Ссылка
    Александр Сурков
    online
      Александр Сурков, 23.09.2020 14:33
    0
    Александр Петухов, 23.09.2020 14:20
    Да, Лепченко не подарок. Помнится ей даже Даяна проигрывала.
    Даяна ей не проигрывала, хоть и были очень сложные две трехсетовые игры. А вот Элина с Лесей проигрывали, причем Леся аж 5 игр. Но вообще в сопернице нет нечего особенного кроме того, что она левша, и если Ангелина к этому приспособится, то у нее не должно возникнуть проблемы.
    Ссылка
    Ирина Волошкевич
    online
      Ирина Волошкевич, 23.09.2020 14:26
    0
    Ничо, прорвемся!
    Ссылка
    Александр Петухов
    online
      Александр Петухов, 23.09.2020 14:20
    0
    Да, Лепченко не подарок. Помнится ей даже Даяна проигрывала.
    Ссылка
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности