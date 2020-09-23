Бывшая жена Кравца назвала настоящую причину ухода Артема из Динамо

Версия Анны не слишком отличается от того, что говорил сам футболист, но содержит больше деталей

  • 23.09.2020 10:45
  • 8976 просмотров
  • 12 комментариев
Бывшая жена Кравца назвала настоящую причину ухода Артема из Динамо
© Инстаграм Анны Кравец

Анна Кравец, бывшая жена форварда «Коньяспора» Артема Кравца, прокомментировала переход футболиста в турецкий клуб из киевского «Динамо».
 
«Мое время поумничать: Артем Кравец и новости футбола. Прошу заметить то, что каждое слово, написанное ниже, является 100% фактом! Дело было так: имея действующий ещё год контракт с «Кайсериспором», Артёму пришло предложение от «Динамо» (Киев). Думая ровно одну минуту, было принято однозначное решение вернуться. Трансфер был совершён максимально быстро, не вдаваясь в детали. Был интерес от руководства клуба и главного тренера! Слезы на глазах, представляя снова Артёма в «бело-синей» форме. При этом он идёт на снижение финансовых условий, только чтоб помочь родному клубу. На протяжении месяца стало известно, что клуб делает акцент на молодых игроков, и это в приоритете. Для Артема же важна постоянная игровая практика и быть в первых 11 на поле. Поэтому был ряд разговоров с тренером и руководством, что изначально не совпало видение роли Артёма в «Динамо» (Киев). Все пожали друг другу руки и мирно решили вопрос расторжения.
 
К Артёму был конкретный интерес от 7 турецких футбольных клубов (это логично, он проявил себя хорошо в Суперлиге). Он выбрал «Коньяспор». В результате все хорошо, все довольны и счастливы. Не пишите ерунду про какие-то тренировки, где он плохо себя проявил и тд. О чем вы. Я понимаю, что многим интересней жить, придумывая свои версии, но факты есть факты! П.С. Собаки лают, караван идёт. Будьте умнее, мудрее и добрее!», – написала Анна в инстаграме.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Мое время поумничать: Артем Кравец и новости футбола. Прошу заметить то, что каждое слово, написанное ниже, является 100% фактом❗️Дело было так: имея действующий ещё год контракт с Кайсериспор, Артёму пришло предложение от Динамо Киев💙. Думая ровно одну минуту , было принято однозначное решение вернуться. Трансфер был совершён максимально быстро, не вдаваясь в детали. Был интерес от руководства клуба и главного тренера! Слезы на глазах , представляя снова Артёма в бело-синей форме🙏 При этом он идёт на понижение финансовых условий , только чтоб помочь родному клубу. На протяжении месяца стало известно, что клуб делает акцент на молодых игроков, и это в приоритете. Для Артема же важна постоянная игровая практика и быть в первых 11 на поле. Поэтому был ряд разговоров с тренером и руководством, что изначально не совпало виденье роли Артёма в Динамо Киев. Все пожали друг другу руки и мирно решили вопрос расторжения. К Артёму был конкретный интерес от 7 турецких футбольных клубов ( это логично, он проявил себя хорошо в Супер Лиге). Он выбрал Коньяспор🤝. В результате все хорошо, все довольны и счастливы. Не пишите ерунду про какие-то тренировки, где он прохо себя проявил и тд. О чем вы🤏🏻🙄 Я понимаю, что многим интересней жить, придумывая свои версии, но факты есть факты! П.С. Собаки лают, караван идёт 🌟Будьте умнее, мудрее и добрее! Спокойной ночи❤️

Публикация от Anna Kravets (@annakravets_)

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Источник — Instagram

(19 голосов)

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Комментарии
    FanatUA
      FanatUA, 23.09.2020 11:36
    +4
    Артем не захотів бути резервістом і все.
    Ссылка
    Доброгорский Юрий
    online
      Доброгорский Юрий, 23.09.2020 11:34
    +2
    vital, 23.09.2020 11:08
    Нейтрально відношуся до Кравця. Але цікаво, звідки колишня дружина володіє 100% інформацією ситуацію між Артемом і Динамо?
    Отец бывшой жены один из соучередителей Динамо...
    Также они расстались в хороших отношениях и их объединяет общий ребенок.
    Ссылка
    Penal
    online
      Penal, 23.09.2020 11:33
    +2
    Читая комментарии "сограждан" все отчетливей понимаешь почему страна в таком дерьме.......
    Ссылка
    Доброгорский Юрий
    online
      Доброгорский Юрий, 23.09.2020 11:31
    +3
    аоот оооит, 23.09.2020 11:01
    ето тот тип который валенсии забил 30 лет назад?
    Это тот который за сборную забил 8 голов в 23 матчах.
    По среднему показателю гола за игру он занимает 3 место за всю историю Украины уступая лишь Шеве и Ярмоле...
    Я понимаю, тебе лучше смотреть треп экспетров Великого Футбола чем обращать внимание на статистику...
    Ссылка
    fedd1979
    online
      fedd1979, 23.09.2020 11:29
    -3
    Maks, 23.09.2020 10:57
    Всё чётко сказано.. Удачи в Турции.. Ждём в сборной..
    Нахрєн він там здався
    Ссылка
    bullyUA
    online
      bullyUA, 23.09.2020 11:15
    -2
    Бывшая жена так переживает за бывшего мужа, что аж страшно.
    Ссылка
    Vadin
    online
      Vadin, 23.09.2020 11:12
    -3
    vital, 23.09.2020 11:08
    Нейтрально відношуся до Кравця. Але цікаво, звідки колишня дружина володіє 100% інформацією ситуацію між Артемом і Динамо?
    Давай по думаємо, що в мужика нормального при бабкам може остатись з бившою дружиною??
    Ссылка
    umnuy2
    online
      umnuy2, 23.09.2020 11:08
    +4
    Бывшая но нормальная
    Ссылка
    vital
    online
      vital, 23.09.2020 11:08
    0
    Нейтрально відношуся до Кравця. Але цікаво, звідки колишня дружина володіє 100% інформацією ситуацію між Артемом і Динамо?
    Ссылка
    аоот оооит
    online
      аоот оооит, 23.09.2020 11:01
    -3
    ето тот тип который валенсии забил 30 лет назад?
    Ссылка
    Віталій Яценко
      Віталій Яценко, 23.09.2020 11:00
    +1
    І, ясна справа, що провальний матч проти Львова, коли Артем за 25 хвилин на полі взагалі жодного разу не зачепився за м'яч, жодного разу не загострив, тут ні до чого)) Ага))
    Ссылка
    Maks
      Maks, 23.09.2020 10:57
    +3
    Всё чётко сказано.. Удачи в Турции.. Ждём в сборной..
    Ссылка
    FanatUA
      FanatUA, 23.09.2020 11:36
    +4
    Артем не захотів бути резервістом і все.
    Ссылка
    umnuy2
    online
      umnuy2, 23.09.2020 11:08
    +4
    Бывшая но нормальная
    Ссылка
    Доброгорский Юрий
    online
      Доброгорский Юрий, 23.09.2020 11:31
    +3
    аоот оооит, 23.09.2020 11:01
    ето тот тип который валенсии забил 30 лет назад?
    Это тот который за сборную забил 8 голов в 23 матчах.
    По среднему показателю гола за игру он занимает 3 место за всю историю Украины уступая лишь Шеве и Ярмоле...
    Я понимаю, тебе лучше смотреть треп экспетров Великого Футбола чем обращать внимание на статистику...
    Ссылка
    Maks
      Maks, 23.09.2020 10:57
    +3
    Всё чётко сказано.. Удачи в Турции.. Ждём в сборной..
    Ссылка
    Доброгорский Юрий
    online
      Доброгорский Юрий, 23.09.2020 11:34
    +2
    vital, 23.09.2020 11:08
    Нейтрально відношуся до Кравця. Але цікаво, звідки колишня дружина володіє 100% інформацією ситуацію між Артемом і Динамо?
    Отец бывшой жены один из соучередителей Динамо...
    Также они расстались в хороших отношениях и их объединяет общий ребенок.
    Ссылка
    Penal
    online
      Penal, 23.09.2020 11:33
    +2
    Читая комментарии "сограждан" все отчетливей понимаешь почему страна в таком дерьме.......
    Ссылка
    Віталій Яценко
      Віталій Яценко, 23.09.2020 11:00
    +1
    І, ясна справа, що провальний матч проти Львова, коли Артем за 25 хвилин на полі взагалі жодного разу не зачепився за м'яч, жодного разу не загострив, тут ні до чого)) Ага))
    Ссылка
    vital
    online
      vital, 23.09.2020 11:08
    0
    Нейтрально відношуся до Кравця. Але цікаво, звідки колишня дружина володіє 100% інформацією ситуацію між Артемом і Динамо?
    Ссылка
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