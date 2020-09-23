Бывшая жена Кравца назвала настоящую причину ухода Артема из Динамо

Анна Кравец, бывшая жена форварда «Коньяспора» Артема Кравца, прокомментировала переход футболиста в турецкий клуб из киевского «Динамо».



«Мое время поумничать: Артем Кравец и новости футбола. Прошу заметить то, что каждое слово, написанное ниже, является 100% фактом! Дело было так: имея действующий ещё год контракт с «Кайсериспором», Артёму пришло предложение от «Динамо» (Киев). Думая ровно одну минуту, было принято однозначное решение вернуться. Трансфер был совершён максимально быстро, не вдаваясь в детали. Был интерес от руководства клуба и главного тренера! Слезы на глазах, представляя снова Артёма в «бело-синей» форме. При этом он идёт на снижение финансовых условий, только чтоб помочь родному клубу. На протяжении месяца стало известно, что клуб делает акцент на молодых игроков, и это в приоритете. Для Артема же важна постоянная игровая практика и быть в первых 11 на поле. Поэтому был ряд разговоров с тренером и руководством, что изначально не совпало видение роли Артёма в «Динамо» (Киев). Все пожали друг другу руки и мирно решили вопрос расторжения.



К Артёму был конкретный интерес от 7 турецких футбольных клубов (это логично, он проявил себя хорошо в Суперлиге). Он выбрал «Коньяспор». В результате все хорошо, все довольны и счастливы. Не пишите ерунду про какие-то тренировки, где он плохо себя проявил и тд. О чем вы. Я понимаю, что многим интересней жить, придумывая свои версии, но факты есть факты! П.С. Собаки лают, караван идёт. Будьте умнее, мудрее и добрее!», – написала Анна в инстаграме.