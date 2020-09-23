Суарес согласовал контракт с Атлетико

Нападающий «Барселоны» Луис Суарес близок к переходу в «Атлетико».
Как сообщает журналист Фабрицио Романо, форвард провел встречу с представителями мадридского клуба и уладил все детали контракта.
Ранее Суарес договорился о том, что покинет «Барселону» и станет свободным агентом.
Главным претендентом на футболиста был «Ювентус». Но позже туринский клуб отказался от подписания Суареса и сделал выбор в пользу Альваро Мораты.
Луис Суарес отдал всего себя Барселоне, и заслужил лучшего ухода.
Источник — Twitter
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