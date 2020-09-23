Суарес согласовал контракт с Атлетико

Нападающий «Барселоны» Луис Суарес близок к переходу в «Атлетико».

Как сообщает журналист Фабрицио Романо, форвард провел встречу с представителями мадридского клуба и уладил все детали контракта.

Ранее Суарес договорился о том, что покинет «Барселону» и станет свободным агентом.

Главным претендентом на футболиста был «Ювентус». Но позже туринский клуб отказался от подписания Суареса и сделал выбор в пользу Альваро Мораты.

Луис Суарес отдал всего себя Барселоне, и заслужил лучшего ухода.