Суареса не будет. Ювентус подпишет Морату

«Ювентус» договорился с мадридским «Атлетико» по поводу трансфера Альваро Мораты. Чемпионы Италии заплатят 9 миллионов евро за годичную аренду испанского форварда, и будут иметь опцию выкупа за 45 миллионов евро.
Ранее главным претендентом на место форварда «Ювентуса» был Луис Суарес. Однако туринский клуб решил отказаться от подписания уругвайца в пользу Мораты.
Ранее Мората уже выступал за «Ювентус» в 2014-2016 годах.
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Источник — Сайт Джанлуки Ди Марцио
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