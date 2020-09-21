Суареса не будет. Ювентус подпишет Морату

«Ювентус» договорился с мадридским «Атлетико» по поводу трансфера Альваро Мораты. Чемпионы Италии заплатят 9 миллионов евро за годичную аренду испанского форварда, и будут иметь опцию выкупа за 45 миллионов евро.

Ранее главным претендентом на место форварда «Ювентуса» был Луис Суарес. Однако туринский клуб решил отказаться от подписания уругвайца в пользу Мораты.

Ранее Мората уже выступал за «Ювентус» в 2014-2016 годах.