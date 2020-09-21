Суареса не будет. Ювентус подпишет Морату

Форвард «Атлетико» вернется в «Ювентус»

  • 21.09.2020 19:04
  • 1241 просмотр
  • 2 комментария
Суареса не будет. Ювентус подпишет Морату
© twitter.com/atletienglish

«Ювентус» договорился с мадридским «Атлетико» по поводу трансфера Альваро Мораты. Чемпионы Италии заплатят 9 миллионов евро за годичную аренду испанского форварда, и будут иметь опцию выкупа за 45 миллионов евро.

Ранее главным претендентом на место форварда «Ювентуса» был Луис Суарес. Однако туринский клуб решил отказаться от подписания уругвайца в пользу Мораты.

Ранее Мората уже выступал за «Ювентус» в 2014-2016 годах.

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Источник — Сайт Джанлуки Ди Марцио

(10 голосов)

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Комментарии
    lizerginnn
      lizerginnn, 21.09.2020 19:57
    +1
    вот нахуя? а главное зачем?
    Ссылка
    alefteev77
    online
      alefteev77, 21.09.2020 19:46
    +1
    Ждем Суареса в чемпионате Испании и хет-рик в ворота Барсы на Ноу-Камп.
    Ссылка
    lizerginnn
      lizerginnn, 21.09.2020 19:57
    +1
    вот нахуя? а главное зачем?
    Ссылка
    alefteev77
    online
      alefteev77, 21.09.2020 19:46
    +1
    Ждем Суареса в чемпионате Испании и хет-рик в ворота Барсы на Ноу-Камп.
    Ссылка
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