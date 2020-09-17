Суарес все же перейдет в Ювентус. Он сдал экзамен по итальянскому языку

Уругвайский форвард покинет «Барселону»

  • 17.09.2020 19:48
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Суарес все же перейдет в Ювентус. Он сдал экзамен по итальянскому языку
© ФК Барселона. Луис Суарес

Сегодня в Перудже Луис Суарес сдал экзамен по итальянскому языку, необходимый для получения итальянского гражданства. Это значит, что в ближайшее время он сможет завершить свой переход в «Ювентус».

Ранее переход форварда «Барселоны» в стан чемпионов Италии оказался под угрозой срыва из-за усложненной процедуры получения гражданства в Италии. «Ювентус» не хотел занимать Суаресом слот для игроков не из Евросоюза.

Однако после успешной сдачи Суаресом экзамена это препятствие было преодолено. Ожидается, что в «Ювентусе» зарплата Суареса будет составлять 10 миллионов евро в год.

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Источник — Twitter

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