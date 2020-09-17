Суарес все же перейдет в Ювентус. Он сдал экзамен по итальянскому языку

Сегодня в Перудже Луис Суарес сдал экзамен по итальянскому языку, необходимый для получения итальянского гражданства. Это значит, что в ближайшее время он сможет завершить свой переход в «Ювентус».

Ранее переход форварда «Барселоны» в стан чемпионов Италии оказался под угрозой срыва из-за усложненной процедуры получения гражданства в Италии. «Ювентус» не хотел занимать Суаресом слот для игроков не из Евросоюза.

Однако после успешной сдачи Суаресом экзамена это препятствие было преодолено. Ожидается, что в «Ювентусе» зарплата Суареса будет составлять 10 миллионов евро в год.