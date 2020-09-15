Переход Суареса в Ювентус сорвался

Уругвайский форвард не успеет получить итальянский паспорт

  • 15.09.2020 22:26
  • 1324 просмотра
  • 1 комментарий
Переход Суареса в Ювентус сорвался
© ФК Барселона. Луис Суарес

Еще совсем недавно переход Луиса Суареса в «Ювентус» казался решенным делом, однако теперь стало известно о том, что уругвайского форварда в туринском клубе не будет.

Дело в том, что Суарес не успеет оформить итальянский паспорт до момента подачи заявки «Ювентуса» на новый сезон Лиги чемпионов.

В Испании для того, чтобы считаться гражданином ЕС, Суаресу было достаточно того, что он женат на итальянке Софии Бальбе. В Италии законодательства строже, и для того, чтобы считаться гражданином ЕС, Суаресу было необходимо сдать экзамен.

Теперь Суарес будет искать другие варианты продолжения карьеры. Ранее сообщалось о том, что Суарес не будет играть за «Барселону» до конца контракта, даже если останется в каталонском клубе.

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Источник — Sport.es

(7 голосов)

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Комментарии
    Alex32
    online
      Alex32, 15.09.2020 22:39
    +1
    Жаль Суареса,нормальный форвард!!!Пусть возвращаеться в Ливерпуль!!!
    Ссылка
    Alex32
    online
      Alex32, 15.09.2020 22:39
    +1
    Жаль Суареса,нормальный форвард!!!Пусть возвращаеться в Ливерпуль!!!
    Ссылка
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