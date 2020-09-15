Переход Суареса в Ювентус сорвался

Еще совсем недавно переход Луиса Суареса в «Ювентус» казался решенным делом, однако теперь стало известно о том, что уругвайского форварда в туринском клубе не будет.

Дело в том, что Суарес не успеет оформить итальянский паспорт до момента подачи заявки «Ювентуса» на новый сезон Лиги чемпионов.

В Испании для того, чтобы считаться гражданином ЕС, Суаресу было достаточно того, что он женат на итальянке Софии Бальбе. В Италии законодательства строже, и для того, чтобы считаться гражданином ЕС, Суаресу было необходимо сдать экзамен.

Теперь Суарес будет искать другие варианты продолжения карьеры. Ранее сообщалось о том, что Суарес не будет играть за «Барселону» до конца контракта, даже если останется в каталонском клубе.