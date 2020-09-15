Суарес не будет играть за Барселону даже если решит остаться в клубе

Каталонский клуб готов не выпускать футболиста на поле до конца его контракта

  • 15.09.2020 05:06
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Суарес не будет играть за Барселону даже если решит остаться в клубе
© Global Look Press. Луис Суарес

Нападающий «Барселоны» Луис Суарес может провести весь сезон без игровой практики. Напомним, что футболист заявил, что хочет покинуть клуб. Ранее сообщалось, что «Ювентус» согласовал условия контракта с Суаресом.

Как сообщает ESPN, если этот переход не состоится, клуб готов исключить игрока из состава до истечения контракта (лето 2021 года). Отметим, что на 33-летнего форварда не рассчитывает новый тренер команды Рональд Куман.

Ранее сообщалось о том, что интерес к Суаресу проявляет «Атлетико» Мадрид.

В прошлом сезоне на счету Суареса 21 гол и 12 ассистов в 36 матчах за «Барселону» во всех турнирах.

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Источник — ESPN

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