Суарес не будет играть за Барселону даже если решит остаться в клубе

Нападающий «Барселоны» Луис Суарес может провести весь сезон без игровой практики. Напомним, что футболист заявил, что хочет покинуть клуб. Ранее сообщалось, что «Ювентус» согласовал условия контракта с Суаресом.

Как сообщает ESPN, если этот переход не состоится, клуб готов исключить игрока из состава до истечения контракта (лето 2021 года). Отметим, что на 33-летнего форварда не рассчитывает новый тренер команды Рональд Куман.

Ранее сообщалось о том, что интерес к Суаресу проявляет «Атлетико» Мадрид.

В прошлом сезоне на счету Суареса 21 гол и 12 ассистов в 36 матчах за «Барселону» во всех турнирах.