Юве или Атлетико? Суарес не может определиться, где продолжит карьеру

33-летний форвард «Барселоны» пока не подписал контракт с туринским клубом

  • 09.09.2020 20:37
  • 892 просмотра
  • 1 комментарий
Юве или Атлетико? Суарес не может определиться, где продолжит карьеру
© Twitter. Луис Суарес

Форвард «Барселоны» Луис Суарес все еще не может определиться, где продолжит карьеру.

33-летний нападающий пока что не подписал контракт с «Ювентусом», с руководством которого продолжает переговоры.

Кроме того,  в услугах Суареса заинтересован коуч «Атлетико» Диего Симеоне, но официального предложения от мадридцев пока нет.

Ранее новый наставник «Барсы» Рональд Куман сообщил Суаресу, что уругваец не нужен клубу.

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Комментарии
    alefteev77
    online
      alefteev77, 09.09.2020 22:11
    0
    Крутой форвард. Будет интересно увидеть Суареса в Атлетико в матчах против Барселоны.
    Ссылка
    alefteev77
    online
      alefteev77, 09.09.2020 22:11
    0
    Крутой форвард. Будет интересно увидеть Суареса в Атлетико в матчах против Барселоны.
    Ссылка
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