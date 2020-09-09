Юве или Атлетико? Суарес не может определиться, где продолжит карьеру

Форвард «Барселоны» Луис Суарес все еще не может определиться, где продолжит карьеру.

33-летний нападающий пока что не подписал контракт с «Ювентусом», с руководством которого продолжает переговоры.

Кроме того, в услугах Суареса заинтересован коуч «Атлетико» Диего Симеоне, но официального предложения от мадридцев пока нет.

Ранее новый наставник «Барсы» Рональд Куман сообщил Суаресу, что уругваец не нужен клубу.