Юве или Атлетико? Суарес не может определиться, где продолжит карьеру

Форвард «Барселоны» Луис Суарес все еще не может определиться, где продолжит карьеру.
33-летний нападающий пока что не подписал контракт с «Ювентусом», с руководством которого продолжает переговоры.
Кроме того, в услугах Суареса заинтересован коуч «Атлетико» Диего Симеоне, но официального предложения от мадридцев пока нет.
Ранее новый наставник «Барсы» Рональд Куман сообщил Суаресу, что уругваец не нужен клубу.
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