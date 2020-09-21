Луис Суарес станет свободным агентом. Игрок покидает Барселону

Форвард договорился об уходе

  • 21.09.2020 16:11
  • 2192 просмотра
  • 7 комментариев
Луис Суарес станет свободным агентом. Игрок покидает Барселону
© marca.com

По информации испанских СМИ, форвард Луис Суарес все же достиг договоренности с руководством «Барселоны» о разрыве контракта, который завершался летом 2021 года.

Уругвайский игрок получит определенную компенсацию, так как новый тренер Рональд Куман не видит Суареса в команде и попросил клуб продать футболиста.

Продать не удалось, поэтому руководство выкупило последний год контракта.

Сообщается, что сегодня Суарес приедет на базу «Барселоны», чтобы попрощаться с партнерами. В услугах игрока заинтересованы «Атлетико» и «Ювентус».

Читайте также: Луис Суарес отдал всего себя Барселоне, и заслужил лучшего ухода.

Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!

Источник — Marca

(7 голосов)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Комментарии
    DKTheBest2
    online
      DKTheBest2, 21.09.2020 17:20
    0
    Vbolivalnyk-Peter, 21.09.2020 16:57
    Ага усім хто тут варіанти називає - зайдіть та подивіться зарплатну відомість Суареса!!! Гадаю, на дуже менші гроші він наврядчи погодиться. А хоча б чверть його з/п в Україні навіть Шахтар собі не зможе дозволити...
    Там сказано, що Суарес став вільним агентом, а не здурів.
    Ссылка
    Vbolivalnyk-Peter
    online
      Vbolivalnyk-Peter, 21.09.2020 16:57
    -1
    Ага усім хто тут варіанти називає - зайдіть та подивіться зарплатну відомість Суареса!!! Гадаю, на дуже менші гроші він наврядчи погодиться. А хоча б чверть його з/п в Україні навіть Шахтар собі не зможе дозволити...
    Ссылка
    DKTheBest2
    online
      DKTheBest2, 21.09.2020 16:29
    +1
    Андрей Овчаренко, 21.09.2020 16:23
    Или во Львов, чтоб голубая овца окончательно свихнулась от радости
    З твоїм ніком якраз лиш про вівців і згадувати
    Ссылка
    Андрей Овчаренко
    online
      Андрей Овчаренко, 21.09.2020 16:23
    +1
    Или во Львов, чтоб голубая овца окончательно свихнулась от радости
    Ссылка
    Андрей Овчаренко
    online
      Андрей Овчаренко, 21.09.2020 16:22
    -2
    В Десну!
    Ссылка
    norma_zap
    online
      norma_zap, 21.09.2020 16:19
    0
    ZAKARPATFAN, 21.09.2020 16:19
    Давай в Шахтер
    В ДК вместо Кравца
    Ссылка
    ZAKARPATFAN
    online
      ZAKARPATFAN, 21.09.2020 16:19
    -2
    Давай в Шахтер
    Ссылка
    DKTheBest2
    online
      DKTheBest2, 21.09.2020 16:29
    +1
    Андрей Овчаренко, 21.09.2020 16:23
    Или во Львов, чтоб голубая овца окончательно свихнулась от радости
    З твоїм ніком якраз лиш про вівців і згадувати
    Ссылка
    Андрей Овчаренко
    online
      Андрей Овчаренко, 21.09.2020 16:23
    +1
    Или во Львов, чтоб голубая овца окончательно свихнулась от радости
    Ссылка
    DKTheBest2
    online
      DKTheBest2, 21.09.2020 17:20
    0
    Vbolivalnyk-Peter, 21.09.2020 16:57
    Ага усім хто тут варіанти називає - зайдіть та подивіться зарплатну відомість Суареса!!! Гадаю, на дуже менші гроші він наврядчи погодиться. А хоча б чверть його з/п в Україні навіть Шахтар собі не зможе дозволити...
    Там сказано, що Суарес став вільним агентом, а не здурів.
    Ссылка
    norma_zap
    online
      norma_zap, 21.09.2020 16:19
    0
    ZAKARPATFAN, 21.09.2020 16:19
    Давай в Шахтер
    В ДК вместо Кравца
    Ссылка
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности