Луис Суарес станет свободным агентом. Игрок покидает Барселону

По информации испанских СМИ, форвард Луис Суарес все же достиг договоренности с руководством «Барселоны» о разрыве контракта, который завершался летом 2021 года.

Уругвайский игрок получит определенную компенсацию, так как новый тренер Рональд Куман не видит Суареса в команде и попросил клуб продать футболиста.

Продать не удалось, поэтому руководство выкупило последний год контракта.

Сообщается, что сегодня Суарес приедет на базу «Барселоны», чтобы попрощаться с партнерами. В услугах игрока заинтересованы «Атлетико» и «Ювентус».

Читайте также: Луис Суарес отдал всего себя Барселоне, и заслужил лучшего ухода.