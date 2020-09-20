Луис Суарес отдал всего себя Барселоне, и заслужил лучшего ухода

Летом 2014 года Луис Суарес за 82 миллиона евро перебрался из «Ливерпуля» в «Барселону», где за шесть лет сумел выиграть не только 13 трофеев, но и вписать свое имя в клубную историю. К нынешнему моменту на счету уругвайца 198 забитых мячей (в 283 поединках) за «блаугранас», что позволяет ему пребывать на третьей строчке бомбардиров за всю историю каталонского клуба.

Однако, несмотря на все титулы, регалии и заслуги, нынешним летом, после смены главного тренера, Луису Суаресу в открытую указали на дверь. 33-летнему нападающему, по сути, не оставляют никакого выбора, кроме как подыскать себе новую команду, ведь, согласно последних данных, уругваец не будет играть за «Барселону», даже если не покинет клуб в текущее трансферное окно.

Конечно, после смены главного тренера в большинстве команд происходит определенная переоценка прежних, так сказать, идеалов, а потому картина, при которой один из ключевых ранее футболистов оказывается вдруг ненужным, не является новой. Другой вопрос, каким именно образом клуб прощается с тем, кто отдавал всего себя за результаты команды, но по какой-то причине оказался невостребованным.

Получает ли Суарес от «Барселоны» сейчас хоть частичку уважения за все то, что ранее сделал для «блаугранас»? Почему с ним вдруг начали обращаться, как с бесполезной вещью? И есть ли какая-то связь между ситуацией вокруг уругвайца и «сагой по Месси», которая несколько недель держала в напряжении всех фанатов «Барселоны»?

На самом деле, вся карьера Луиса Суареса в «Барселоне» позволяет частично найти ответы на все эти вопросы. По крайней мере, объяснить логику решения Рональда Кумана, но никак не морально-этический аспект ситуации…

В «Барселону», как мы уже вспоминали, Луис Суарес перебрался в 2014 году после фантастического сезона в рядах «Ливерпуля». Тогда уругваец отличился 31 забитым мячом в 33 поединках английской Премьер-лиги, что хоть и не помогло «красным» взять вожделенный чемпионский титул, однако сделало самого Луиса безоговорочным лучшим бомбардиром турнира, так как у ближайшего преследователя в лице Дэниела Старриджа был только 21 гол в активе.



Твиттер Ливерпуля. Луис Суарес

Что правда, сам переезд Суареса в «Барселону» произошел со шлейфом скандальности. На чемпионате мира-2014 в Бразилии уругваец укусил защитника сборной Италии Джорджо Кьеллини, за что впоследствии получил 4-месячную дисквалификацию, которую не сумел обжаловать даже в Спортивном арбитражном суде Лозанны. Суареса не просто отстранили от матчей, но и вообще запретили проводить какую-либо футбольную деятельность, из-за чего «Барселона» не смогла провести привычную в таких случаях презентацию новичка.

Дебютировать за «Барсу» Суаресу удалось лишь в конце октября 2014 года. Форвард вышел в стартовом составе на матч чемпионата Испании против «Реала» на «Сантьяго Бернабеу», и уже на 4-й минуте ассистировал Неймару, который открыл счет. Несмотря на то, что «блаугранас» тот матч проиграли (1:3), между Суаресом, Неймаром и Месси начала устанавливаться некая магическая связь на поле, которая впоследствии привела к образованию знаменитого трезубца MSN (Месси, Суарес, Неймар). Во многом отменное взаимодействие этих южноамериканцев в атаке «Барсы» и привело к тому, что команда Луиса Энрике сезон-2014/15 завершила легендарным треблом, выиграв чемпионат и Кубок Испании, а также Лигу чемпионов. Причем в финале континентального турнира Суарес лично отличился одним из забитых мячей в ворота «Ювентуса» (3:1), в который его активно прочили после появления новостей о скором отъезде с «Камп Ноу».

С учетом того, что часть премьерного сезона в «Барселоне» Луис Суарес пропустил из-за дисквалификации, этот отрезок карьеры уругвайца можно назвать по-настоящему идеальным. Однако с тех пор «Барса» утратила статус доминирующей силы на европейском континенте, хотя и продолжила штамповать титулы в родной Испании.

В своих первых четырех сезонах в Испании, Луис Суарес стал 4-кратным обладателем Кубка страны, а за первые пять лет в «Барселоне» выиграл четыре титула чемпиона Ла Лиги. Более того, индивидуальные показатели уругвайца ставили его в один ряд с лучшими голеадорами планеты. Например, во втором сезоне в «Барселоне» на счету уругвайца оказалось 59 голов в 53 матчах в рамках всех турниров.



Твиттер Барселоны. Неймар, Месси и Суарес

Однако, начиная с 2016 года, в карьере Луиса Суареса прослеживается определенный спад. В Лиге чемпионов в этот период царствовал злейший оппонент «Барселоны» мадридский «Реал», в то время, как «блаугранас» то и дело спотыкались на пути к финалу, уступая дорогу то «Атлетико», то «Ювентусу», то «Роме» или «Ливерпулю». Наконец, в сезоне-2019/20 каталонцы окончательно «приплыли», когда потерпели унизительное поражение от «Баварии» в четвертьфинале со счетом 2:8…

Все эти сезоны Луис Суарес оставался одним из ключевых бомбардиров команды наряду с Лионелем Месси, с которым установил великолепное взаимопонимание не только на футбольном поле, но и за его пределами. Впрочем, статистика уругвайца свидетельствует о том, что эффективность действий Луиса все-таки пошла на спад. Безусловно, это связано не только с возрастом форварда, но и с регрессом всей команды, ставшим особенно показательным во время упоминавшегося уже матча Лиги чемпионов против «Баварии».

После 40 забитых мячей во втором сезоне за «Барсу» в рамках Ла Лиги, последовало плавное снижение показателей в последующих чемпионатах – 29, 25, 21 и наконец 16 в сезоне-2019/20. На самом деле, если учитывать уровень соревнования, в котором играет Суарес, данные показатели по-прежнему выглядят впечатляюще, но теперь становится понятным, почему Рональд Куман посчитал, что время уругвайца в «Барселоне» подошло к концу…

Нельзя обойти вниманием и проблемы со здоровьем, которые возникли у Луиса в минувшем сезоне. Если раньше серьезные повреждения обходили уругвайца стороной, то в январе Суарес получил травму колена, из-за которой был вынужден пропустить полгода. Лишь пауза в соревновательном процессе, вызванная пандемией коронавируса, позволила уругвайцу вернуться на поле еще в рамках сезона-2019/20, и даже отличиться 7 забитыми мячами в 13 матчах.

После того, как руководство «Барселоны» приняло решение о назначении Рональда Кумана главным тренером, по сообщениям из прессы, нидерландский специалист по телефону связался с Суаресом и посоветовал тому подыскивать себе новую команду. Это буквально взбесило уругвайца, рассчитывавшего как минимум доработать до конца свой действующий контракт с клубом (он истекает летом 2021 года), а буквально через день добавил керосина в огонь еще и Лионель Месси, попросивший клуб об уходе при помощи пресловутого бурофакса.



Твиттер Барселоны. Лионель Месси и Луис Суарес

И если ситуация с аргентинским идолом фанатов «Барселоны» вроде как разрешилась, то вот то, что происходит вокруг Луиса Суареса вряд ли стоит оставлять без внимания и где-то на заднем плане. На самом деле, это еще один яркий пример того, как нынешнее руководство каталонцев относится к своим ключевым футбольным фигурам.

Форварда, который за шесть лет на «Камп Ноу» стал третьем в истории клуба бомбардиром и настоящим палачом «Реала» (мадридцам Суарес забил 11 голов в 16 матчах), теперь банально выбрасывают за дверь, словно нашкодившего в углу комнаты котенка…

Конечно, современный футбол уже давно лишен сантиментов, но когда речь идет о таких категориях, как «Барселона», то впору говорить о необходимости проявления хотя бы показного уважения к футболистам калибра Суареса. В ином случае вовсе неудивительно, что из этой команды так хотел уйти Месси, ставший едва ли не главной легендой «блаугранас» за всю почти уже 121-летнюю историю клуба.