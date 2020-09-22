Гент – Динамо. Последний шаг к Лиге Чемпионов

Игра состоится 23 сентября в Бельгии

  • 22.09.2020 15:49
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Гент – Динамо. Последний шаг к Лиге Чемпионов
© ФК Динамо Киев

Неделю назад «Динамо» обыграло 2:0 вице-чемпиона Нидерландов «АЗ Алкмаар» и вышло в плей-офф квалификации Лиги Чемпионов. Осталось сделать последний шаг – пройти бельгийский «Гент». Матчи решающей стадии квалификации будут состоять из двух игр, и сейчас «Динамо» ждет поединок в Бельгии.

Коэффициенты Favbet: 2.45 – 3.35 – 3.05

Проход:

Гент – 2.25

Динамо – 1.66

Эксперты в этом противостоянии отдают перевес «Динамо» в соотношении примерно 57% на 43%. При этом в первой игре небольшим фаворитом считается «Гент». Что несколько странно, ибо в отсутствии зрителей перевес своего поля уже не играет настолько большой роли. Хотя в предыдущем раунде квалификации именно на своем поле «Гент» обыграл 2:1 венский «Рапид»

Стоит отметить, что в последнее время много украинских игроков едут в чемпионат Бельгии. И трое играют как раз в «Генте» – Роман Безус, Игорь Пластун, и, пожалуй, главная звезда команды Роман Яремчук. Впрочем, главной звездой Яремчук стал относительно недавно. После того, как в межсезонье бельгийцы продали в «Лилль» за 32 миллиона евро Джонатана Дэвида. Эта продажа стала самой дорогой в истории «Гента» и заметно пополнила клубный бюджет. Но по сравнению с прошлым сезоном команда однозначно стала чуть слабее. Да и в целом «Гент» - это обычный европейский середняк, чей объективный уровень это первый раунд плей-офф Лиги Европы. Такую команда можно и нужно проходить

Тем более при Мирче Луческу «Динамо» еще не проигрывало. И хотя игра команды не всегда радует глаз болельщиков, результат «Динамо» дает. Так было и с «Шахтером» в Суперкубке Украины, и с «АЗ» и с «Львовом» в чемпионате. Давать необходимый результат даже, когда игра не идет – может это и есть «класс»?

Предположим, что в Генте «Динамо» также удастся как минимум не проиграть и сделать неплохой задел перед ответной игрой. Тем более ничья в первом матче, наверняка, устроит обе команды

Надежный прогноз: Динамо не проиграет – 1.55

Смелый прогноз: ничья – 3.35

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Виталий Петровский, Sport.ua

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