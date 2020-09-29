Стало известно, в какой форме Динамо сыграет с Гентом

Во вторник, в 22:00, киевское «Динамо» примет бельгийский «Гент» в рамках ответного матча раунда плей-офф квалификации Лиги чемпионов сезона 2020/2021.

Утром в день игры во время онлайн-встречи представителей команд и УЕФА было утверждено, в каких комплектах формы соперники выйдут на поле НСК «Олимпийский».

Как и в первом матче, который состоялся на прошлой неделе в Генте, киевское «Динамо» сыграет в белой форме (голкипер — в черном комплекте), тогда как гости из Бельгии — в синей экипировке (голкипер — в красной).

Для динамовцев день начался с тренировки и теоретического занятия, а непосредственно перед выездом на стадион тренерский штаб «Динамо» проведет заключительную установку на игру.

Согласно прогнозу синоптиков, на момент начала матча в Киеве ожидается облачная погода и 16°C, ближе к концу суток возможен дождь.

В первом матче киевское «Динамо» победило «Гент» со счетом 2:1. Обладатель путевки в групповой раунд Лиги чемпионов определится по итогам двухматчевого противостояния.