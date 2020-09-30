Бельгийские СМИ: «Пластун навредил. Гент потерпел бесславное крушение»

Sport.ua представляет обзор бельгийской прессы после победы киевского «Динамо» над «Гентом» (3:0)

  • 30.09.2020 06:05
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Бельгийские СМИ: «Пластун навредил. Гент потерпел бесславное крушение»
© Voetbalkrant.com

В ответном матче 4-го квалификационного раунда Лиги чемпионов киевское «Динамо» дома разгромило бельгийский «Гент» со счетом 3:0. Поединок не остался без внимания бельгийских СМИ — «буйволам» изрядно досталось от прессы.

«Без Лиги чемпионов для «Гента»: слабые «буйволы» с голой задницей в Киеве», — не стесняется в заголовке Nieuwsblad.be.

«В групповом этапе Лиги чемпионов в этом сезоне будет всего один бельгийский участник. Обескровленный «Гент» не смог противостоять киевскому «Динамо». После 1:2 в первом матче, в Киеве «Гент» проиграл 0:3. Транжирство голевых моментов было настолько нелепым, что казалось проклятием.

Если матч в Бельгии «Гент» начал нерешительно, опасаясь, то в ответном поединке Де Декер собрал ультра-атакующую группу. По-прежнему без Кумса и Чакветадзе — последнего даже не оказалось на скамейке запасных. Другой подход, однако, дал тот же результат, что и в первом матче: пропущенный гол спустя всего девять минут игры. Супряга оторвался от защитника и прострелил, Буяльский пробил пяткой — 1:0.

Счет об этом не говорит, но «Динамо» могло по-настоящему потрясти «Гент». Бельгийский клуб продолжает едва ковылять, напоминая унылую и пьяную версию яркой команды прошлого сезона. «Гент» изменился до неузнаваемости. Шапаренко попал в штангу, поэтому задача «Гента» осталась прежней — забить дважды. «Динамо» также ошибалось. Забарный потерял мяч, Депуатр оказался в штрафной, но вместо того, чтобы взять инициативу на себя, отдал мяч Букари, который пробил в Бущана.

Следующий отрывок матча также вызвал дежавю. Снова Игорь Пластун навредил своей команде. Футболист неудачно сыграл рукой в своей штрафной после прострела Родригеша. На самом деле, пенальти не было, но де Пена его реализовал — 2:0.

Сомнительное решение польского рефери Марчиняка, известного своими карточками и пенальти. Второй пенальти после того, как Нгаду коснулся стопы Супряги, был отменен после просмотра VAR. Сразу после перерыва поляк в третий раз указал на «точку». Нуриу и Супряга бежали рядом, но именно падение украинца убедило поляка. Родригеш сделал счет 3:0, отправив мяч мимо Руфа.

«Гент» должен был забивать. Но удача отвернулась от «буйволов». Кляйндинст с близкого расстояния пробил в Бущана, добивание Пластуна вратарь отразил ногами. Чуть позже несчастный украинский защитник потерпел очередную неудачу. Пластун в отчаянии смотрел в небо родного Киева. Счет все-таки стал 3:1, но гол был отменен из-за офсайда. Похоже, что «Гент» должен надеяться на божественное вмешательство, потому что иначе чем проклятием происходящее не назовешь. Проклятие Джесса Торупа (тренировал «Гент» с 2018-го по 2020-й годы — прим. ред.)? Карма может быть ужасной. Этому «Генту» определенно нечего делать в Лиге чемпионов», — пишет Nieuwsblad.be.

«Гент не смог пробиться в групповой этап Лиги чемпионов после поражения от «Динамо» в Киеве», — лаконичен заголовок Voetbalkrant.com.

«Гент» не прошел квалификацию в групповой этап Лиги чемпионов. В ответном матче 4-го квалификационного раунда бельгийцы проиграли киевскому «Динамо» со счетом 0:3. В итоге, «Гент» сыграет в групповом этапе Лиги Европы.

«Гент» прибыл в Киев с определенным заданием, но уже через десять минут «буйволы» получили серьезный щелчок по носу. Супряга сумел переправить мяч Буяльскому, и тот пяткой отправил его в сетку.

Только после этого бельгийский клуб сумел войти в игру и создать несколько моментов. Лучший шанс был у Букари, но пробить Бущана он так и не смог.

За десять минут до конца первого тайма игра была окончена. Пластун сыграл рукой, и киевское «Динамо» реализовало пенальти. Де Пена ударил удачно — 2:0.

Не прошло и пяти минут, как арбитр снова указал на «точку» после ошибки Нгаду. Но в дело вмешался VAR, который зафиксировал офсайд у Супряги. Первый тайм закончился со счетом 2:0.

Но второй пенальти все-таки случился сразу после перерыва. Нуриу сфолил на Супряге, и Родригеш реализовал пенальти. 3:0, матч, по сути, был завершен.

«Гент» пытался забить, но голкипер «Динамо» Бущан провел отличный матч. Кляйндинст будет плохо спать этой ночью, ведь он не реализовал несколько очень хороших моментов.

Финальный свисток зафиксировал счет 3:0 в пользу «Динамо». На этом приключения «буйволов» в Лиге чемпионов закончились. Киевское «Динамо» вышло в групповой этап турнира», — пишет о матче Voetbalkrant.com.

«Гент» терпит бесславное крушение в Киеве из-за дырявой обороны», — гласит заголовок издания VoetbalNieuws.be.

«Перед «Гентом» стояла практически невыполнимая задача в Киеве, ведь для выхода в групповой этап Лиги чемпионов команде нужно было наверстать поражение 1:2. В конечном счете, «Генту» не удалось провернуть такой трюк — «буйволы» проиграли в Украине со счетом 0:3. Снова «Гент» подвела игра в обороне, вынудив команду вылететь в Лигу Европы.

О выходе в Лигу чемпионов можно было забыть уже через десять минут матча. В первой же опасной украинской атаке отличился Буяльский. Примерно через 15 минут счет мог стать 2:0, но Шапаренко попал в штангу.

Тогда «Гент» решил протянуть Киеву руку помощи. Букари упустил свой шанс, а Пластун привез пенальти, неуклюже направив мяч головой в свою руку. Де Пена с радостью воспользовался подарком. Не прошло и минуты, как арбитр снова указал на «точку» после фола Нгаду. Однако после долгих консультаций с VAR пенальти был отменен из-за предшествовавшего офсайда. На перерыв «Гент» ушел при счете 2:0 в пользу «Динамо».

Однако после перерыва этот счет продержался недолго — киевское «Динамо» получило право еще на один пенальти. Нуриу нарушил правила на Супряге, а Родригеш легко обыграл Руфа. В «Динамо» были довольны счетом, и украинцы убрали ногу с педали газа. «Гент» не воспользовался несколькими отличными моментами, но сохранить честь было уже невозможно», — рассказывает о матче VoetbalNieuws.be.

В целом, бельгийские издания признают справедливость победы «Динамо», хоть и сетуют на проблемы «Гента» в обороне и многочисленные неиспользованные моменты. Итоговое мнение бельгийской прессы единодушно — такому «Генту» нечего делать в Лиге чемпионов.

В материале использованы фото Nieuwsblad.be и Voetbalkrant.com.

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Михаил Шаповалов, Sport.ua

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